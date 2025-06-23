Общество

Более 80 детей укусили клещи за неделю в Псковской области

С 11 по 18 июня в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 260 человек, в том числе 85 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

С начала сезона от клещей пострадали 1817 человек, в том числе детей – 454.

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 18 июня количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1817 человек) на 17,7% меньше, в том числе детей (454) – на 16,1% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 1507 человек, в том числе 377 детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 2043 клеща, из них снятых с пострадавших – 1354 (за неделю 188), из природных биотопов – 689.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,07%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,49%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 3,25%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2,07%.

В 2025 году зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита у одного взрослого и одного ребенка, два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.

За январь-май 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1284 человека, в том числе детей – 154, ревакцинирован 1961 человек, в том числе детей – 73.

Завершено проведение акарицидных обработок, обработано 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях – 190 га.

В городах Пскове и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.