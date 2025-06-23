Общество

Большинство респондентов ПЛН выступает за открытое информирование о причинах ограничений работы Сети

54.4% респондентов Псковской Ленты Новостей поддерживают идею о необходимости предоставления населению сведений о сроках и причинах отсутствия мобильного интернета и отмечают, что открытой информации должно становиться больше. В опросе на сайте ПЛН приняли участие 388 человек.

22.7% участников опроса считают, что информация о сбоях в работе сети обязательна, так как это поможет людям быть готовыми к возможным неудобствам. 13.1% высказались за то, что причины отключений можно не раскрывать, но сроки обязательно должны быть известны.

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При этом 6.7% опрошенных псковичей полагают, что не нужно объяснять отключения, так как власти знают, что делают, и время сейчас сложное. 3.1% респондентов не заметили проблем с работой сети.

Большинство участников опроса выступает за необходимость информирования граждан о причинах и сроках отключений мобильной связи и интернета. Это свидетельствует о высоком уровне ожидания открытости и прозрачности со стороны операторов связи и властей. Респонденты подчеркивают важность подготовки к возможным неудобствам, связанным с перебоями в связи. Действительно, в сегодняшнем мире, внезапно оказавшись без связи и интернета, не каждый и до дома-то без проблем доберется.

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