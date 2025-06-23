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Общество

«Дневной дозор»: Время ли веселиться в условиях СВО?

25.06.2025 09:30|ПсковКомментариев: 3

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Время ли веселиться в условиях СВО?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В последние годы в Пскове в летний период проходит очень много культурно-массовых мероприятий, разного рода опен-эйров: форумов, фестивалей, исторических реконструкций и спортивных марафонов. С приходом лета город особенно оживляется, из парков и со стадионов доносится музыка, веселый смех, жизнь бьет ключом. Уже совсем скоро в Пскове стартует эногастрофестиваль «Виноград» — одно из самых длительных и ярких событий лета. Тысячам псковичей и гостей города полюбился этот праздник вкуса и музыки. Впрочем, редкие выходные дни в областном центре проходят без каких-либо ивентов: Пушкинские дни поэзии сменяет хоровой фестиваль. На смену хорам в стенах Крома собираются реконструкторы. На воде Дендропарка разыгрываются музыкально-поэтические перфомансы. А во дворе старинных Поганкиных палат звучит джаз. Приготовление рекордной порции ухи и раздача солянки — чего только не увидишь в летний период в Пскове и его окрестностях. Вся эта богатая палитра событийных мероприятий на любой вкус привлекает в наш регион и туристов.

Впрочем, есть и те, кто считают, что массовые мероприятия в сложный для страны период — пир во время чумы. Скептики высказывают свою позицию: какие массовые развлекательные мероприятия можно проводить, когда на фронте и в тылу ежедневно гибнут люди, над российскими городами появляются вражеские беспилотники? Не то сейчас время, чтобы веселиться, а если и проводить какие-то массовые мероприятия, то только патриотического характера.

Другие считают, что вечно пребывать в состоянии траура невозможно, жизнь не стоит на месте, и праздники, наоборот, помогают обществу отвлечься от тревог и усталости.

Кто же все-таки прав? Действительно ли мы должны отказаться от праздников и вернуться к их проведению только после окончания СВО? Или же развлекательные мероприятия людям нужны, даже не как повод для застолья, а как психологическая разгрузка? Какого мнения придерживаются наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Вопрос о том, есть ли место праздникам в современной российской реальности, мы задавали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в эфире ПЛН FM. Глава региона отметил, что даже в условиях специальной военной операции причин для отмены проведения массовых развлекательных мероприятий нет. По словам Михаила Ведерникова, наши бойцы на фронтах СВО защищают не просто интересы нашей Родины, но спокойную повседневную мирную и счастливую жизнь граждан России. Губернатор также добавил, что, само собой, во всем должна быть мера.

Михаил Ведерников объяснил, зачем в Пскове проводят фестиваль «Виноград» : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Во всем должен быть здравый смысл. Вы видите, что далеко не все форматы мы поддерживаем. Я, допустим, категорически против системных салютов, хотя мы разрешили людям в новогодние праздники в определенное время выпускать их, кому это очень хочется, но муниципальные, региональные мероприятия, связанные с этим, мы отложили до понятных времен. Касательно того, нужно ли проводить мероприятия, то давайте прекратим показывать фильмы в кинотеатрах и устраивать детские праздники. Я много общаюсь с людьми, которые приезжают в отпуск или возвращаются после ранения. Они все говорят, что мы сражаемся за то, чтобы люди здесь были счастливы, особенно дети. Чтобы они получали хорошее образование, могли заниматься спортом и другими полезными делами. Здравый смысл. Ведь тот же эногастрономический фестиваль "Виноград" — это же не про вино».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов солидарен с мнением губернатора в том, что всё хорошо в меру, и не считает, что с массовыми праздничными мероприятиями в регионе перебор. Он также поделился своим мнением о грядущем гастрофестивале «Виноград».

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«Всё хорошо в меру. Мы не можем проживать в вечном трауре. Вы сами понимаете, это в принципе невозможно. Даже в Великую Отечественную войну такого не было. В то же время, может быть, не надо чрезмерно устраивать песни и пляски по каждому случаю. Я, честно говоря, исходя из тех мероприятий, которые проходят в регионе, явного перебора не вижу. По поводу конкретно "Винограда", почему-то считают, что это какая-то всеобщая региональная попойка и вакханалия. На самом деле это не так. Те, кто хочет напиться, и без "Винограда" найдут, где - без проблем. Если говорить о культуре употребления алкоголя и проведения досуга, то, на мой взгляд, "Виноград" можно рассматривать как пример. Здесь люди могут попробовать вина, к которым предлагаются закуски, а также есть возможность поучаствовать в культурной программе. Мне кажется, это неплохо. Это точно ни в коей мере не усугубляет проблему алкоголизма. Я в этом убежден».

Да, конечно, жизнь и в сложный для страны период не стоит на месте, считает главный режиссер Дома офицеров, депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева, но в нынешних условиях проведения СВО праздники должны быть патриотическими, а не такие, как «День яйца». А также Анна Дмитриева добавила, что очень рада переносу открытия гастрофестиваля «Виноград» в этом году на 28-е число июня, ведь в предыдущие годы он открывался в День памяти и скорби, что у Анны Дмитриевой вызывало недоумение.

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«Я считаю, что жизнь не стоит на месте. Однако, в соответствии с течением времени, и праздники, и события, связанные с памятными и праздничными датами, должны быть организованы и проведены соответствующим образом. Разумеется, существуют праздники, посвящённые яйцу, яблоку и другие. Однако, на мой взгляд, это не совсем то, что нужно. Есть День России и День города — эти даты следует отмечать. Можно также организовывать детские мероприятия, посвящённые этим праздникам. Насчет всего остального - я не уверена. Мы должны думать о том, как проводить эти праздники, ведь мы находимся в военном состоянии».

Председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий напомнил, что праздник — это когда весело всем, а когда страна воюет, по его мнению, поводов для празднований нет.

«Неважно, как называется фестиваль, важно то, как мы воспринимаем происходящее в нашей стране. Решены ли все проблемы? Можно ли всем быть счастливыми? Ведь самый радостный праздник — это когда всем хорошо. Если в семье, например, только половина радуется, а остальные грустят, этот праздник будет радостным и весёлым? То же самое можно сказать и о более масштабных событиях. Как можно веселиться, когда у кого-то горе или трагедия? Мне трудно вообразить, чтобы в годы Великой Отечественной войны, когда шла ожесточённая борьба, люди отмечали праздники. Конечно, праздники были, но они проходили в атмосфере торжественности и с осознанием того, что на фронте сражаются наши родные и близкие. Ведь женщины тоже участвовали в боях, и люди в тылу испытывали лишения, но всё равно жертвовали всем ради победы. Пира во время чумы действительно не было. Но там была немного другая морально-идеологическая установка, поэтому и общество по-другому реагировало на такие вещи».

Эколог, общественный активист Сергей Елизаров подтвердил, что общественное мнение по любому вопросу всегда будет различаться. И вопрос об уместности проведения массовых развлекательных мероприятий в период специальной военной операции — не исключение. Сам же Сергей Елизаров с момента начала СВО решил от посещения массовых праздничных мероприятий отказаться.

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«Люди разделились на две части. Буквально вчера мы с друзьями тоже эту тему обсуждали. Кто-то высказался за, кто-то высказался против. Всегда будут полярные мнения на любую точку зрения. Трудно дать однозначный ответ. Безусловно, держать себя в таких строгих рамках постоянно — задача не из лёгких, особенно для общества в целом. Поэтому не могу дать однозначной оценки. Что касается себя, то я в последнее время избегаю массовых мероприятий, стараюсь не ходить на большие мероприятия. И не ходил на этот фестиваль, и, скорее всего, снова не пойду. Не потому что я не разделяю, просто у меня принцип: в целом не люблю посещать массовые мероприятия с большим количеством людей. Отчасти, когда началась специальная военная операция, я с того времени для себя решил, что никакие ночные клубы или такие увеселительные темы я поддерживать не буду. Я так для себя решил. Я, моя семья, мы придерживаемся такого взгляда».

По мнению генерального директора Театрально-концертной дирекции Псковской области Александра Робина, людям без праздников будет только хуже, ведь они позволяют «разгружаться». О том, что время сейчас трудное, организаторы развлекательных мероприятий знают, поэтому праздники, которые организует ТКД сейчас, носят больше познавательный, а не чисто развлекательный характер.

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«Я считаю, что должен соблюдаться очень аккуратный баланс. Не стоит слишком увлекаться отдыхом, но необходимо предоставить людям возможность хотя бы ненадолго отвлечься от напряжённой повестки дня, чтобы они могли расслабиться и перезарядиться, в том числе и эмоционально. И мы в своих мероприятиях, конечно же, делаем акцент сейчас не на развлечение, а на просветительский момент, чтобы отдых проходил не только с развлечениями, но и, конечно же, с пользой. Если мы говорим про "Виноград", то в первую очередь мы позиционируем ее как эногастрономическую познавательную ярмарку. Поэтому необходимо проводить, поскольку если мы все сейчас изолируемся в своих квартирах, погрузившись в свои мысли, то это может привести к ухудшению ситуации. Рассматривать сейчас праздник надо как некий объединяющий элемент».

В ходе сегодняшней программы мы услышали традиционно разные мнения наших экспертов. Кто-то убежден, что праздникам не место в современных российских реальностях. Кто-то считает, что праздновать можно, но обществу нужны только патриотические праздники, как дань уважения участникам СВО. Другие же выступили в поддержку проведения праздничных мероприятий, но главное, чтобы всё было в меру. А ведь если так подумать, то и героям, вернувшимся с войны, было бы приятно окунуться в атмосферу праздника и спокойной гражданской жизни...

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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