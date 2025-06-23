Память десантников 6-й роты почтили участники автопробега «Дорогами Победы» и депутаты Собрания

Финальной точкой автопробега «Дорогами Победы» перед возвращением в Санкт-Петербург стал памятник легендарной 6-й роте в деревне Черёха на подъезде к Пскову, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.
Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов
У монумента «Купол» организаторов акции, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, встретили председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикер Виктор Остренко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, а также глава Островского района Дмитрий Быстров.
У мемориала памяти героев-гвардейцев состоялся траурный митинг с участием военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии. Под звуки военного оркестра к подножию монумента возложили Гирлянду славы и цветы: букеты алых роз и корзину красных гвоздик. В завершение церемонии прозвучал Гимн России.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, кавалер ордена Мужества Владимир Носов рассказал, что за пять лет существования автопробега «Дорогами Победы» его участники проехали от Сталинграда до Мурманска, а в этом году доехали до Республики Беларусь, где 22 июня, в День памяти и скорби, приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях «Брестская крепость-герой».
Напомним, автопробег «Дорогами Победы» проходил с 18 по 24 июня по инициативе депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В первый день участники автопробега остановились в Пскове, где вместе с псковскими депутатами возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.