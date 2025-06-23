Общество

Вопрос реорганизации больниц Псковской области вынесут на парламентский час ближайшей сессии депутатов

Вопрос о реорганизации больниц в Псковской области вынесут на парламентский час на сессии регионального Собрания депутатов, об этом сообщил заместитель председателя Собрания Игорь Дитрих на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале губернатора.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Дело с мертвой точки сдвинулось. Это хорошо. Мы вынесем этот вопрос на парламентский час и еще раз людям публично объясним, что сделано, что делается, что уже замечено и как исправляются», - сказал Игорь Дитрих.

По мнению губернатора, важно, чтобы и правительство, и депутаты находились в одном информационном поле, понимали проблемные вопросы и каждый на своём месте мог доступно разъяснить, какая работа проводится и для чего.