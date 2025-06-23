Общество

Благоустройство кладбища в Новоржеве продолжают несмотря на дожди

Работы во благоустройству гражданского кладбища города Новоржев продолжаются в условиях постоянных дождей, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Несмотря на постоянные дожди работы в рамках реализации инициативного проекта "Благоустройство гражданского кладбища города Новоржева" продолжаются», - сообщила Любовь Трифонова.

По проекту планируется ремонт декоративных столбиков и каменной кладки ограждения кладбища; обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров; установка туалетов; благоустройство прилегающей территории.

Напомним, общая сумма реализации проекта составит почти 1,5 млн рублей.