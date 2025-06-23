Общество

Псковские школьники смогут принять участие в создании светового шоу о Великой Победе

Группа компаний «Геоскан» и общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» проводят первый высокотехнологичный патриотический художественный конкурс «Небо Победителей». Из рисунков на тему «80 лет Великой Победы» создадут красочное световое шоу, которое пройдет в 2025 году в одном из городов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Для участия в конкурсе учащимся образовательных учреждений Псковской области необходимо до 10 августа 2025 года зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и отправить через форму на странице конкурса рисунок, посвященный 80-летию Великой Победы. Присоединиться к конкурсу могут дети и подростки от 6 до 14 лет. Подробные условия — на сайте небопобедителей.рф.

Профессиональное жюри выберет 10 финалистов, чьи работы будут использованы в анимации красочного светового шоу дронов. Победители смогут увидеть свой рисунок в небе вживую: каждому из них оплатят поездку в город проведения шоу вместе с одним членом семьи. Также они получат технологичные призы и другие памятные подарки.

«Конкурс поможет не только сохранить память о подвиге советского народа, но и приобщить молодежь к современным отечественным технологиям. Уникальная концепция будущего шоу дронов позволит продемонстрировать возможности патриотического воспитания через инновационные формы искусства», — прокомментировал генеральный директор компании «Геоскан Москва» Павел Степанов.

«Для юного поколения конкурс детской анимации шоу дронов, посвящённый 80-летию Победы — это возможность выразить глубокую благодарность героическому подвигу, совершённому нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Благодаря современным технологиям идеи ребят воплотятся в праздничное представление, символизирующее наше единство, сохранение исторической памяти и преемственность поколений защитников Отечества», — отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.