Общество

Незаконное нахождение лошадниц в Детском парке запечатлели псковичи

Псковичи в очередной раз запечатлели нахождение лошадниц в Детском парке города Пскова 26 июня. Снимок прислали в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«Снова лошади "пасутся" в Детском парке», - рассказали псковичи.

Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля 2024 года.

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В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.

Подробнее о борьбе с катанием на лошадях в псковских парках слушайте в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).