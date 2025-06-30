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Общество

Комфортные и безопасные

01.07.2025 10:02|ПсковКомментариев: 0

Совсем недавно по всей стране завершилось голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь она реализуется в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». А пока жители выбирали объекты, которые преобразятся в 2026 году, началось благоустройство пространств, прошедших отбор годом ранее.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие локации обновляют в Великих Луках. На какой стадии работы на городском пляже? Где ещё появится современная инфраструктура? Сколько проектов уже реализованы благодаря активности горожан? Подробности в нашем материале.

 

На финишной прямой

В этом году в Великих Луках в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают городской пляж и пешеходную зону у дома № 86А по проспекту Гагарина. Именно эти общественные пространства набрали наибольшее число голосов великолучан по итогам отбора в 2025 году.

На территории пляжа было решено обновить инфраструктуру, установить элементы благоустройства и обеспечить меры безопасности. Работы начались в апреле, на данный момент они подходят к завершению. В прибрежной зоне появились новые пешеходные дорожки, которые уже успели оценить горожане.

Несмотря на то, что старт купального сезона задерживается ввиду неблагоприятных погодных условий, на городском пляже всегда многолюдно. Семьи с детьми приходят прогуляться по берегу водоёма и подышать свежим воздухом. Не пустует и установленная несколько лет назад воркаут-площадка, которая круглый год притягивает людей, ведущих активный образ жизни.

 

Совсем скоро появится необходимая инфраструктура для тех, кто любит понежиться под лучами солнца. В рамках федерального проекта зону отдыха оборудуют скамейками, беседками, удобными раздевалками, модульными туалетами и урнами. Также появится ограждение для детской зоны купания. Прибрежную зону подсыпали мягким речным песком, на части территории выполнено озеленение – один из участков засеяли газонной травой, которая совсем скоро подрастёт и будет радовать глаза отдыхающих всё лето.

Кроме того, на пляже установлены 15 опор со светодиодными светильниками для комфортного пребывания в вечернее время. Организован проезд для транспорта и парковка для автомобилей. Для любителей активного отдыха предусмотрены 4 велопарковки на 5 мест каждая.

«Осталось установить малые архитектурные формы, беседки, раздевалки, модульные туалеты уже привезли. Всё остальное сделано, на 10 июля назначена приёмка, в состав комиссии в частности войдут представители управления жилищно-коммунального хозяйства и подрядчика», - рассказала заместитель начальника УЖКХ администрации Великих Лук Надежда Васильева.

Затем последует общественная приемка обновленного пространства при участии депутатов и общественных советников главы города. К началу второй половины лета обновлённый пляж будет открыт и станет ещё одним комфортным и современным городским пространством, удобным и безопасным местом для отдыха горожан и гостей Великих Лук.

Лицо города

Как известно, вокзалы - это визитные карточки городов, от внешнего облика которых во многом зависит первое впечатление. Важно, чтобы прибывающие в населённый пункт туристы видели современные, удобные и комфортные пространства. Одно из них вскоре появится на пешеходной зоне у дома №86А по проспекту Гагарина в Великих Луках.

Участок, расположенный у подножия моста, соединяющего микрорайоны по обе стороны железной дороги и ведущего к железнодорожному вокзалу, много лет находился в неудовлетворительном состоянии.

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» он преобразился, все предусмотренные проектом работы уже завершены. В обновленном пространстве размещены малые архитектурные формы с символикой Великих Лук. Для безопасности участников дорожного движения установлены бетонные полусферы, отделяющие пешеходную зону от проезжей части. Также появились современные урны для мусора и скамейки.

 

1 июля объект посетит приёмочная комиссия, которая вынесет свой вердикт относительно выполненного благоустройства. А горожане, проживающие поблизости, уже могут лично оценить масштаб проведенных работ.

Каким будет завтра

Территории, которые преображаются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», выбирают сами граждане. Сперва жители предлагают объекты для отбора, а впоследствии своим активным голосованием определяют объект, нуждающийся в благоустройстве в первую очередь.

В этом году на выбор были представлены 4 пространства:

  • сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной напротив кинотеатра «Родина»;
  • сквер у дома № 1 на площади Калинина;
  • общественная территория на пересечении проспекта Гагарина и проезда Глинки (проспекте Гагарина, 127);
  • общественная территория между домами № 4 на Радищева и № 22 корпус 1 на улице М. Кузьмина.

До 12 июня великолучане могли отдать свой голос в пользу территории, которая будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году.

По итогам голосования на первом месте оказался сквер у кинотеатра «Родина» (3584 голоса) - это небольшой общественный сад в городе. Обычно люди приходят сюда на кратковременные прогулки, пообщаться с друзьями и знакомыми, отдохнуть от городской суеты. При благоустройстве данного сквера планируется увеличить количество зеленых насаждений, заменить брусчатку, установить новые скамейки, а также модернизировать фонтан.

Второе место занял сквер на площади Калинина, набравший 2763 голоса. Необходимость в благоустройстве этой территории появилась после реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Требуются полная замена детской площадки с устройством резинового покрытия, посадка деревьев, замена скамеек, урн и модернизация фонтана.

После выполнения комплекса мероприятий жители и гости города будут отдыхать в обновленном сквере.

«Хочу поблагодарить каждого из вас - участие приняли 8824 жителя. Это ещё раз доказывает: нам всем не всё равно, каким будет наш город завтра. Спасибо за вашу активность, доверие и любовь к Великим Лукам. Вместе мы делаем наш город уютнее, красивее и комфортнее для жизни!» - обратился к великолучанам глава администрации города Андрей Беляев.
Всего победителями онлайн-голосования в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области стали 30 общественных территорий. В этом году на выбор были представлены 108 объектов, это на 30 больше, чем в прошлом году. В 2026 году за счёт федеральных средств по всему региону преобразятся площадки, парки, скверы, пешеходные зоны. В голосовании приняли участие почти 90 тысяч жителей области.

Системная работа

Проект «Формирование комфортной городской среды» был запущен в России в 2017 году по инициативе президента Владимира Путина. Программа направлена на улучшение качества жизни горожан и создание приятного облика городов для приезжих, она предусматривает модернизацию инфраструктуры и улучшение общественных пространств.

Псковская область активно участвует в проекте с 2019 года. За пять лет в регионе благоустроили 509 общественных территорий и дворов, из них 50 расположены в Великих Луках.

Так, в прошлом году в городе обновили сквер напротив магазина «Апельсин», который является центром притяжения многих великолучан, проживающих в микрорайоне «Дружба». Там установили новый пешеходный фонтан, современный игровой комплекс для самых маленьких жителей города, заменили устаревшие скамейки, урны, покрытия тротуаров, высадили деревья.

Также работы велись в северной части острова Дятлинка, где была создана парковая зона. Проект предусматривал устройство освещения, тротуаров, установку детского игрового комплекса, скамеек и урн.

 

В предыдущие годы в рамках федерального проекта были благоустроены Пушкинский сквер, общественная территория на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского, парк «Петровский» и многие другие объекты, которые сегодня являются популярными местами отдыха горожан и туристов.

Всё это лишь малая часть масштабной работы, которая ведётся по всей стране, с 2025 года - в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К 2030 году в России планируется благоустроить не менее 30 тысяч общественных территорий, а в малых городах и исторических поселениях реализовать минимум 1600 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ключевые аспекты реализации национального проекта рассматривались на открытом заседании правления и попечительского совета Ассоциации малых и средних городов России, в котором принял участие глава Великих Лук Николай Козловский. Он поделился с коллегами и представителями других населённых пунктов опытом развития городской среды и вовлечения великолучан в процессы благоустройства.

«В городе Великие Луки ведётся системная работа в этом направлении: обновляются дворовые территории, модернизируются парки и скверы, осуществляется поэтапное внедрение современных технологических решений в рамках проекта "Умный город". Важную роль играет участие горожан в деятельности по благоустройству города Великие Луки – через институт общественных советников, месячники по благоустройству, контроль за ходом выполнения ремонтных работ во дворах и их итоговую общественную приёмку, организацию дворовых фестивалей, другие формы взаимодействия», - написал он в своем Telegram-канале по итогам мероприятия.

Комфорт и качество жизни горожан напрямую зависит от состояния городской среды, на модернизации которой власти делают особый акцент. Комплексное обновление населенных пунктов и создание необходимой инфраструктуры способствуют их процветанию и дальнейшему развитию. При этом важен уровень вовлечённости самих жителей в процессы благоустройства. В Великих Луках эта работа выстроена на должном уровне, о чём свидетельствует ежегодное увеличение количества пространств, благоприятных для проживания, работы и отдыха горожан.

Какие из ранее реализованных проектов больше всего нравятся вам, и что ещё нуждается в обновлении? Делитесь в комментариях!

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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