Общество

Больше всего летом респонденты ПЛН ждут фестивали «Виноград» и «Лешуга»

Респонденты Псковской Ленты Новостей (12,2%) назвали эногастрономический фестиваль «Виноград» и гастрофестиваль «Лешуга» наиболее привлекательными событиями предстоящего летнего сезона. Однако, как следует из результатов опроса, в котором приняли участие 303 человека, подавляющее число читателей (59,7%) и вовсе не посещают никакие массовые мероприятия.

Второе место в рейтинге наиболее ожидаемых событий досталось Дню города с результатом 11,5%. Третье место заняли концерты под открытым небом, такие как праздник «Музыка на воде», хоровой фестиваль имени Гривского и другие — 4%.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы оказался в топах псковичей и набрал 3,6%.

Также в списке популярных летних мероприятий — фестивали исторической реконструкции («Исаборг», «Хельга», «Довмонт», «Воевода Шуйский»), собравшие около 2% голосов опрошенных.

Встреча воздухоплавателей в Великих Луках набрала лишь 1% голосов. Менее процента у спортивных праздников, таких как велопарад, сап-фестиваль и Псковская парусная регата, а также у фестиваля «Наше море», выставки «Россия начинается здесь», международного этнокультурного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» и других городских и областных событий.

Результаты показывают, что жители отдают предпочтение гастрономическим фестивалям, хотя большинство предпочитает оставаться дома и вовсе избегать крупных скоплений людей. Также в топ наиболее популярных мероприятий вошел День города - понятный праздник с богатой историей и традициями.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?