Уникальный железнодорожный состав Минобороны прибыл в Псков. ФОТО

Уникальный железнодорожный состав Минобороны РФ прибыл в Псковскую область 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Поезд остановился на вокзале Пскова. Он уже открыт для посещения. Движение состава по регионам России приурочено к празднованию 80-летия Победы и Года защитника Отечества.
Жители и гости города могут посмотреть трофейные образцы вооружения и военной техники, осмотреть экспозиции тематических вагонов. На открытой площадке-сцене выступают творческие коллективы, работает полевая кухня.
В составе поезда восемь тематических вагонов, которые рассказывают о героическом прошлом российских военнослужащих, также представлены современные достижения Вооруженных сил РФ.