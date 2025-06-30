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Общество

Псковские зоозащитники написали обращение к президенту о нехватке вакцин

02.07.2025 11:19|ПсковКомментариев: 0

Представители общественной организации защиты животных «Шанс» из Псковской области обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, выразив тревогу относительно острого дефицита ветеринарных вакцин для собак и кошек. Обращение опубликовано в группе «ШАНС приют для собак. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые Владимир Владимирович и Михаил Владимирович! Исчерпав все доступные нам способы и окончательно отчаявшись решить вопрос, обращаемся к вам. В России образовался острый дефицит вакцин для собак и кошек! Эта проблема касается каждого владельца домашнего животного, а это около 65% граждан России, и особенно остро стоит перед приютами для животных без владельцев!» — говорится в обращении.

Авторы письма подчеркнули, что отсутствие возможности своевременно проводить вакцинацию создает риск распространения опасных заболеваний среди животных, некоторые из которых могут передаваться людям. Среди указанных болезней особо выделяется лептоспироз, способный поражать как животных, так и их хозяев.

«Вакцинировать животных в приюте нечем! И это нарушение 498-ФЗ в части ответственного содержания безнадзорных животных и недопущения жестокого обращения с ними. Смертность от парвовирусного энтерита невакцинированных собак достигает 90%. И смерть от этого заболевания мучительная!» — высказались зоозащитники. 

В приюте подчеркнули, что «Ветбиохим» — производитель отечественных вакцин, практически прекратил их отгрузку с января 2025 года. Волонтеры пытаются купить другие отечественные вакцины, обзванивая производителей и поставщиков, однако сталкиваются лишь с просьбой ожидать наличие товара.

Бешенство не грозит? — псковские ветеринары рассказали, есть ли дефицит вакцин

«Кроме того, поставщики, пользуясь дефицитом данного товара, взвинчивают цены более чем в два раза! И даже за эти деньги вакцины не купить! Их просто нигде нет! Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, умоляем вас дать соответствующие распоряжения по выпуску достаточного количества импортозамещающей продукции, а именно – комплексных вакцин от особо опасных болезней для иммунизации собак и кошек», - призвали активисты. 

Волонтеры оставили перечень необходимых вакцин: «Мультикан» (4,6,8), «Астерион» (с бешенством и без бешенства), «Дипентавак», «Гексаканивак».

«Искренне надеемся на положительное решение данного вопроса», - заключили зоозащитники.

Источник: Псковская Лента Новостей
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