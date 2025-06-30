Общество

Российские пивовары вошли в топ престижного международного рейтинга

Российские компании «Балтика» и «Объединенные пивоварни» (ОПХ) впервые после ухода иностранного бизнеса из РФ вошли в топ-40 международного рейтинга, подготовленного крупнейшим трейдером BarthHaas. Это ежегодное исследование мирового рынка производителей пива, в котором анализируется статистика по выпуску пенного напитка, тенденции и ценообразование сырья.

Первые 11 мест, по итогам 2024 года, остались неизменными в сравнении с 2023-м. Лидер — AB InBev с объемом производства 495,5 млн гл. Одним из главных изменений стало появление в рейтинге российских компаний. Так, «Балтика» заняла 12-е место (23,6 млн гл) и «Объединенные пивоварни» — 24-ю строчку (9,50 млн гл), пишут «Известия».

«Балтика», крупнейшая пивоваренная компания в РФ, вернулась в рейтинг на 12-е место. Теперь она работает независимо от своей бывшей материнской Carlsberg. Еще одним новичком в топ-40 стала российская группа OPH United Breweries («Объединенные пивоварни». — прим. Ред.), некогда входившая в Heineken Group, которая теперь занимает 24-е место», — говорится в исследовании, полная версия которого будет опубликована авторами 22 июля.

Напомним, ранее известному псковскому промышленнику и общественному деятелю Игорю Савицкому присвоили звание «Заслуженный работник пивоваренной отрасли России».