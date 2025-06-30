Общество

Художники обвинили организатора выставок Maslo в Пскове в мошенничестве

Художники обвинили организатора выставок Maslo в Пскове Анну Маслякову в мошенничестве. В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило множество обращений от живописцев и кураторов выставки картин на эногастрономической ярмарке «Виноград», которые заявляют о нарушении договоренностей со стороны Анны Масляковой, и о том, что она якобы требовала с художников деньги за участие в бесплатной выставке.

Фото: ТКД Псковской области

В рамках проведения фестиваля «Виноград» с организатором художественных выставок Maslo Анной Масляковой руководство фестиваля договорилось о предоставлении территории для проведения выставки псковских художников.

По договоренности с организаторами фестиваля Анна Маслякова должна была предоставлять организованные места для художников на безвозмездной основе. Мастер-классы также должны быть бесплатными, о чем руководство фестиваля неоднократно сообщало.

Как выяснилось позже, Анна Маслякова предлагала выставочные места для художников за деньги. Сумма при этом варьировалась. Так, одной художнице за трехдневную аренду места она выставила ценник в 21 тысячу рублей.

Договоренность с художниками была следующая - им должны были предоставить комфортное, оборудованное место. Однако вместо обещанного пространства, по факту, художники увидели лишь палатку с двумя коврами, картины выставлялись на полиэтиленовой пленке, в наличии имелось всего два стула. Также возле локации был строительный мусор.

Когда вскрылся факт, что участие в выставке для художников бесплатное, деньги Анна Маслякова возвращать не спешила.

На площадке также работали кураторы, в чьи обязанности входило обеспечение художников всем необходимым и помощь им в комфортном проведении выставки. По предварительной договоренности, их труд также должен был быть оплачен Анной Масляковой. Как утверждают работники, в полном объеме им не заплатили.

«Анна попросила быть меня куратором за 30 000 за девять дней, из конкретных условий не было прописано чётко ничего, только какие-то расплывчатые позиции, добавили в чат кураторов. 28 утром, в день начала фестиваля, в 8:00 я узнаю, что на меня взвалена абсолютно вся ответственность за точку, что мне необходимо из огромной кучи хлама в двух шатрах сделать "конфетку", таскать это всё на себе (благо, вытащила на фестиваль друга). Короче, два дня ничего не понимала, импровизировала на ходу, бегала два дня с утра до 10 вечера туда-сюда. Сегодня она сообщила, что маркет закрыт, и она заплатит мне мои 6600 за два дня, вот жду», - сообщает один из кураторов.

Другая девушка, нанятая куратором, тоже отмечает безответственность. Ей самой приходилось искать пути решения проблем, которых не должно было быть.

«Отработав первый день фестиваля куратором, 12 часов, без связи с Анной (так как интернета на площадке не было), решая все вопросы на месте, я не получила совершенно ничего! Я там находилась с 8:00, искала инструменты, мужчин, которые помогут собирать выставочные стенды, клетку, я привлекала людей, занималась развеской картин вместе с художниками, и за всё это мне не выплатили абсолютно ничего. Анна была обязана наладить работу кураторов и дать вспомогательные контакты, опираясь на ситуацию с интернетом», - заявила куратор.

После возникновения конфликтов, организаторы «Винограда» прекратили сотрудничество с Анной Масляковой, взяв ответственность по обеспечению художников всем необходимым на себя, и опубликовали официальное заявление с предупреждением подобных ситуаций.

«Во избежание недоразумений, спешим предупредить вас о важном правиле участия в эногастрономической ярмарке "Виноград", которая проходит в Финском парке и парке Строителей с 27 июня по 6 июля. Регистрация всех участников ярмарки производилась исключительно через МАУ "Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина" в соответствии с порядком о проведении ярмарки и предоставлении мест для продажи товаров и услуг. Если вам предлагают оплатить размещение на ярмарке сторонние лица — будьте внимательны! Только МАУ "Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина" имеет право заключать договор на предоставление места для продажи на территории ярмарки», - говорилось в сообщении Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По информации, полученной ПЛН в управлении МВД России по Псковской области, заявлений о случаях мошенничества на выставке художников на фестивале «Виноград», не поступало правоохранителям.

Сама Анна Маслякова в беседе с корреспондентом ПЛН сначала сослалась на необходимость обсудить ответы на вопросы с адвокатом, а затем отказалась комментировать заявления художников и кураторов.

Ситуация явно неоднозначная, требующая подключения и оценки со стороны правоохранительных органов. На данный момент обвинять в мошенничестве Анну Маслякову крайне сложно. Псковская Лента Новостей будет следить за ситуацией.