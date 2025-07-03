Общество

«Деревню авиаторов» в Псковском районе планируют построить к 2028 году

Площадку псковского спортивного клуба сверхлегкой авиации «Небо» в Псковском районе, где реализуется инвестпроект «Деревня авиаторов», посетили сотрудники Фонда инвестразвития Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, проект предполагает комплексное развитие территории Серёдкинской волости за счет создания и развития объектов туристической и спортивной инфраструктуры спортивного клуба «Небо». Планируется, что проект станет частью села Серёдка.

Что появится «Деревне авиаторов»:

10 гостевых домов;

Автокемпинг на 10 машиномест: оборудованные площадки с необходимыми удобствами для активного отдыха на колесах;

Зоны отдыха и спортивные площадки: включая велоспорт, беговые дорожки;

Места для кемпинга и смотровая вышка.

«Не менее важно и развитие аэродромной инфраструктуры: произойдет удлинение существующей взлетно-посадочной полосы (ВПП) и строительство резервной ВПП, что значительно улучшит условия для полетов и сделает регион более привлекательным для пилотов», - сообщили в фонде инвестразвития.

Сотрудники фонда осмотрели площадку и оценили перспективы дальнейшего развития, наметили дальнейшие шаги по проекту. В настоящее время клубом уже ведется деятельность по полетам на самолетах и проведению экскурсий и мероприятий.

Полная реализация планируется к 2028 году.

«Инвестпроект находится на сопровождении фонда инвестразвития, оказывается поддержка в решении земельного вопроса. Правительством Псковской области с инвестором заключено инвестиционное соглашение», - добавили в фонде.