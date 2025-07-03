«Деревню авиаторов» в Псковском районе планируют построить к 2028 году

Площадку псковского спортивного клуба сверхлегкой авиации «Небо» в Псковском районе, где реализуется инвестпроект «Деревня авиаторов», посетили сотрудники Фонда инвестразвития Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, проект предполагает комплексное развитие территории Серёдкинской волости за счет создания и развития объектов туристической и спортивной инфраструктуры спортивного клуба «Небо». Планируется, что проект станет частью села Серёдка.
Что появится «Деревне авиаторов»:
Сотрудники фонда осмотрели площадку и оценили перспективы дальнейшего развития, наметили дальнейшие шаги по проекту. В настоящее время клубом уже ведется деятельность по полетам на самолетах и проведению экскурсий и мероприятий.
Полная реализация планируется к 2028 году.
«Инвестпроект находится на сопровождении фонда инвестразвития, оказывается поддержка в решении земельного вопроса. Правительством Псковской области с инвестором заключено инвестиционное соглашение», - добавили в фонде.