Общество

Делегация Псковского района приняла участие в 66-й Международной встрече на Кургане Дружбы

Делегация Псковского района приняла участие в 66-й Международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения на Кургане Дружбы, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава отметила, что встреча с представителями Белоруссии началась традиционными хлебом-солью и братаниями. Память павших в годы Великой Отечественной войны по православной традиции почтили заупокойной литией у часовни Сергия Радонежского.

Также к памятникам партизанам-героям, развернувшим свой фронт в тылу врага и внесшим большой вклад в Победу, на территории двух государств возложили венки и цветы.

«И самый трогательный момент – это коллективное исполнение легендарной песни «Катюша». Церемония открытия, официальные приветствия сторон-участниц, душевный концерт, живое общение с братьями-белорусами, наша общая память о фронтовиках-Победителях, которые 80 лет назад победоносно завершили кровопролитную и разрушительную войну – атмосфера Кургана Дружбы ни с чем не сравнима. Это то, что мы должны беречь и передавать нашим детям: общность культуры, историческую память и добрососедские отношения!» - заключила Наталья Федорова.