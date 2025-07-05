Народный фронт запустил мобильное приложение для передачи сообщений о БПЛА

Мобильное приложение «Радар.НФ» запустило общественное движение Народный фронт РФ (НФ). Оно позволяет оперативно сообщать о подозрительных летательных аппаратах и возможных чрезвычайных ситуациях, сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.
«Радар.НФ» - единственное в России мобильное приложение, позволяющее сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы. Все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти.
«Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено», - уточнил Виктор Остренко.
Напомним, в Псковской области объявлен план «Ковер».