Общество

Воспитанники псковского Центра лечебной педагогики гостят в «Михайловском»

В течение недели в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будут отдыхать дети, которые проходят обучение в «Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области», и их родители. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, программа «Лето в Лукоморье», подготовленная для не самых обычных гостей заповедника, стартовала вчера, 7 июля. Участники программы — а это семьи из Пскова и Псковской области с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, а также педагоги-дефектологи уже побывали на прогулке и на экскурсии в «Петровском» — мемориальной усадьбе предков Пушкина Ганнибалов.

Здесь и далее: воспитанники Центра в музее-усадьбе «Петровское». Фото: Пушкинский заповедник

«Наши гости будут знакомиться с заповедными местами, их ждут специальные мастер-классы, спортивные мероприятия и, конечно же, волшебный мир пушкинских сказок», — рассказала куратор программы, методист и педагог, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина.

Впервые культурно-просветительную программу «Лето в Лукоморье» в музее, провели в июле 2016 года

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В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили и о других формах своего сотрудничества с ЦЛП. В разные годы воспитанники этого учебного заведения бывали в музее в рамках работы творческого лагеря и просто на экскурсиях и прогулках. А, например, в марте этого года музейные педагоги из Святогорья специально приезжали в областной центр, чтобы провести для воспитанников школьного отделения псковского Центра лечебной педагогики занятие «Жили-были деньги».