Общество

Михаил Ведерников: Система образования сегодня находится на подъеме

Псковская область возьмёт в работу нововведения, озвученные на пленарном заседании окружного совещания Министерства просвещения РФ. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пленарного заседания в Пскове 8 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нашего региона очень специфические соседства, сразу две страны НАТО, которые десятилетиями финансировали своих агентов влияния, создают дополнительные сложности и угрозы, в первую очередь, для нашего молодого поколения. Мы поэтому особое внимание уделяем патриотической повестке, популяризации наших героев прошлого, современности», — сказал губернатор.

Не случайно первый всероссийский форум «Разговоров о важном» прошел в Псковской области, подчеркнул Михаил Ведерников.

«В Псковской области богатая история, в последние годы мы сильно развили туристическое направление, сферу экспертных форумов и видим, что это эффективные и востребованные форматы. Безусловно, мы будем внимательно следить за мнениями и нововведениями, которые здесь прозвучат, и постараемся взять что-то в работу. В целом наша система образования сегодня находится на подъеме», — добавил губернатор.