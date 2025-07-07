Общество

Бесшовный Wi-Fi покроет Псков и Великие Луки

Технологию бесшовного Wi-Fi-соединения применят для обеспечения доступа к интернету в Пскове и Великих Луках, сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«На всех фестивалях, которые вне зоны ограничений, прекрасно все работало. По "Винограду" мы поставили точки доступа. В планах - обширная зона городского Wi-Fi. В Великих Луках скоро начнем монтаж. Она требует более тонкой настройки. Будем смотреть ключевые туристические места — гости не должны страдать, это же имидж региона. Для них это критично. Все места массового скопления людей: парки, зоны фестивалей. Все будет покрыто бесшовным Wi-Fi», - сказал Виталий Рахманов.

Не обходится и без трудностей в данном плане. Из-за повышенного спроса есть нехватка необходимого оборудования.

«Есть трудности с тем, что около 50 регионов ввели ограничения, и не хватает оборудование. Оплачивать связь будет региональный бюджет. Режем по живому — отказываемся от некоторых мероприятий в пользу оказания помощи жителям. Понятно, что обеспечить комфорт очень важно», - добавил Виталий Рахманов.

Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности.