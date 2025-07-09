Общество

Антон Минаков: Из-за сбоев мобильного интернета цены на такси подскочили в разы

Из-за отсутствия стабильно работающих точек Wi-Fi и на фоне сбоев в работе мобильного интернета стоимость поездок на такси выросла в разы. О такой проблеме в рамках 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов рассказал руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотел бы обратить внимание на точки доступа Wi-Fi в аэропорту и на вокзале. В аэропорту она есть, работает, но у меня не получилось подключиться, поэтому пришлось выезжать своими силами. А неделю назад я прибыл ночью на псковский вокзал на "Ласточке". И та картина, которую я увидел на вокзале, меня шокировала совсем. Во-первых, нет точек доступа Wi-Fi. Таксисты за проезд по городу на 5-7-10 минут заряжают ценники от 3 000 рублей. Наши солдаты, которые приезжают в Псков в отпуск, чтобы от вокзала доехать до улицы Генерала Маргелова, платят по 1500-2000 рублей за 5-минутную поездку», - сообщил Антон Минаков.

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Он попросил правительство Псковской области обратить на это особое внимание.

«Я попрошу правительство обратить на это особое внимание и все-таки обеспечить какую-то общественную точку доступа Wi-Fi на вокзале и проверить, почему бывают сбои с Wi-Fi в аэропорту», - заключил депутат.

Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности.

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Ранее сообщалось, что портал с информацией о доступных точках W-Fi появится в Псковской области.