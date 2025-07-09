Антон Минаков: Из-за сбоев мобильного интернета цены на такси подскочили в разы

Из-за отсутствия стабильно работающих точек Wi-Fi и на фоне сбоев в работе мобильного интернета стоимость поездок на такси выросла в разы. О такой проблеме в рамках 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов рассказал руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он попросил правительство Псковской области обратить на это особое внимание.
«Я попрошу правительство обратить на это особое внимание и все-таки обеспечить какую-то общественную точку доступа Wi-Fi на вокзале и проверить, почему бывают сбои с Wi-Fi в аэропорту», - заключил депутат.
Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности.
Ранее сообщалось, что портал с информацией о доступных точках W-Fi появится в Псковской области.