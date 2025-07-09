Общество

Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков

Колонна бронетехники прибыла в Псков 10 июля в рамках бронепробега «Дорога мужества», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В этом году акция приурочена к 80-й годовщине Великой Победы.

В бронепробеге принимают участие восстановленные образцы советской военной техники: БТР-40, БРДМ-1, «Катюша» (БМ-13НМ), БРДМ-2, БМ-8-24, а также армейские автомобили УАЗ-469, ГАЗ-69, ГАЗ-66, ЗИС-5, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1 и легендарная «Волга» ГАЗ-24.

9 июля показ техники состоялся в городе Великие Луки в 17:00 по адресу: площадь Ленина, стела «Город воинской славы».

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С 8 по 14 июля колонна демилитаризованной техники едет по маршруту: Москва – Ржев – Великие Луки – Псков – Великий Новгород – Валдай – Тверь.

Общая протяжённость пути составит более 1590 километров.

В каждом городе участники проводят встречи с жителями, рассказывают о военной технике и боях, возлагают цветы к памятникам павшим.