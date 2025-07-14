Общество

Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация

Псковская Лента Новостей предлагает своим читателям наиболее объективную информацию, считает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

«Псковская Лента Новостей действительно прижилась. Надо признать, что она завоевала лидерство на информационном поле Псковской области и до сих пор его сохраняет, что очень хорошо. Что касается политики: за ее отсутствием эта часть из повестки фактически выпала. ПЛН всё равно пытается сохранить ведущие позиции, освещать разного рода вопросы, в том числе и проблемные. И, надо сказать, что из всех наших средств массовой информации на Псковской Ленте Новостей наиболее объективная информация. По крайней мере, я всегда читаю ПЛН», - сказал Евгений Михайлов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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