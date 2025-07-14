Общество

В Себежском районе отмечают 81-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков

В Себежском районе и в городе Себеже сегодня, 17 июля, отмечают 81-летие со дня освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Администрация Себежского района

Себеж находился в оккупации 3 года. Освобождение было завершено 17 июля 1944 года в ходе Режицко-Двинской операции воинами 150-й стрелковой Идрицкой дивизии под командованием полковника Василия Шатилова. Это же военное соединение 1 мая 1945 года штурмом овладело Рейхстагом в Берлине и водрузило на нем Знамя Победы.

Во время оккупации в Себежском районе действовало масштабное партизанское движение. В 2019 году муниципалитету было присвоено почетное региональное звание «Край партизанской славы».

В Себежском районе партизанское движение стартовало в июле 1941 года. С первых дней войны жители района организовывали подпольные группы и партизанские отряды для борьбы с немецко-фашистскими завоевателями. К концу 1942 года территория Себежского района была почти освобождена от немецких гарнизонов. Вместе с латвийскими и белорусскими партизанами отряды Себежского района образовали Партизанский Край общей площадью около 30 тыс кв километров. Партизаны поводили мероприятия, направленные на спасение мирных жителей. Так, например, была успешно проведена операция по вывозу самолетами около 2 тыс детей.

Напомним, сегодня на территории района проведут памятные мероприятия.