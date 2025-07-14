В Себежском районе отмечают 81-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков

В Себежском районе и в городе Себеже сегодня, 17 июля, отмечают 81-летие со дня освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков.
Фото: Администрация Себежского района
Себеж находился в оккупации 3 года. Освобождение было завершено 17 июля 1944 года в ходе Режицко-Двинской операции воинами 150-й стрелковой Идрицкой дивизии под командованием полковника Василия Шатилова. Это же военное соединение 1 мая 1945 года штурмом овладело Рейхстагом в Берлине и водрузило на нем Знамя Победы.
Во время оккупации в Себежском районе действовало масштабное партизанское движение. В 2019 году муниципалитету было присвоено почетное региональное звание «Край партизанской славы».