Общество

Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики

Во второй половине дня 19 июля возможны кратковременные дожди. Такими сведениями поделилась начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Завтра первая половина дня хорошая, теплая, жаркая 24−26, 25−27 градусов, если мы говорим о Пскове, а после 17:00 есть вероятность небольших дождей, но это еще не ливни, это будет подходить зона с юга. На юге области дожди начнутся уже днем, а у нас после пяти-шести вечера может быть небольшой дождь, поэтому на праздник лучше пойти с зонтиками, а в воскресенье-понедельник опять начнутся кратковременные ливневые дожди с грозами и с усилением ветра», – сообщила Тала Нещадимова.

Напомним, что Праздник 25-летнего юбилея Псковской Ленты Новостей пройдёт в Пскове в Парке Строителей сегодня, 19 июля.

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей. Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.