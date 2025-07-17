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Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было

19.07.2025 21:53|ПсковКомментариев: 0

В рамках празднования юбилея Псковской Ленты Новостей пилот аэростата «Даймонд» Максим Валуёв поделился своими впечатлениями от полетов над Псковом. В беседе с корреспондентом ПЛН он отметил, что жители города заслуживают возможность наслаждаться видами с высоты.

Фото: Небоначинаетсяздесь.рф / «ВКонтакте»

«Считаю, что это неправильно, что у нас только великолучане привыкли к тому, чтобы над ними летали аэростаты. Псков — очень туристический город, у вас здесь постоянно много гостей, и в принципе, я считаю, жители заслуживают того, чтобы над ними периодически летали воздушные шары», — сказал Валуёв.

Он также рассказал о метеоусловиях, которые не всегда были благоприятными для полетов. «Метеоусловия были не самые простые, но спасибо большое погоде. Мы поймали небольшое стихание, в рамках которого смогли немного поподниматься», — добавил пилот.

Максим Валуёв отметил, что для него это был особенный опыт: «Сегодня мы для себя открыли именно Псков как район, потому что ни в парке Строителей, ни в принципе в районе Пскова мы такого еще не делали. Я не знаю, когда последний раз над городом летали воздушные шары».

В завершение он поздравил псковичей с юбилеем ПЛН: «Поэтому поздравляю с юбилеем ПЛН, поздравляю в том числе и себя, что в этот прекрасный день удалось совершить такое действие».

Данное мероприятие - совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем». 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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