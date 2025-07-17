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Фотовыставка «Лето в Пушкиногорье» открылась в Подмосковье

В городе Дзержинский Московской области открыли фотовыставку «Лето в Пушкиногорье». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», автор представленных в экспозиции работ — поэтесса и писательница, член Союза писателей и Союза журналистов России Елена Егорова.

Фото со страницы Елены Егоровой в социальной сети.

В «Михайловском» уточнили, что Елена Николаевна — частый гость в музее. Этим летом, в июле, она приезжала сюда в творческую командировку. Небольшой фотоотчёт по итогам этой поездки был размещён в официальном сообществе Пушкинского Заповедника в социальной сети. Эту «виртуальную выставку» в музее сопроводили строками из стихотворения Елены Егоровой «Летние ароматы Пушкиногорья»: «В Михайловское свежий летний ветер / Принёс привет от полевых цветов. / А парк еловым запахом ответил / И духом лип, жасминовых кустов».

В числе первых посетителей выставки в Дзержинском оказались воспитанники детского лагеря, работающего при центральной библиотеке города, где, собственно, фотографии Елены Егоровой и экспонируются. Писательница рассказала своим новым друзьям о пушкинских местах ы Псковской области, о жизни ссыльного поэта в Михайловском, о его визитах в соседние Тригорское и Петровское, о встрече великого поэта с прекрасной Анной Керн, вдохновившей его на шедевр «Я помню чудное мгновенье...», и даже о липовой аллее, носящей имя этой музы поэта.

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Елена Егорова напомнила детям не только об этом знаменитом стихотворении, но и о других пушкинских шедеврах, созданных им в годы михайловской ссылки, а ещё о том, что что сюжеты сказок своей няни Арины Родионовны великий поэт записал именно здесь, и было это двести лет назад. Ребята с удовольствием посмотрели музыкальные слайд-фильмы «Михайловское», «Петровское», «Савкина горка» и «Святогорский монастырь». По окончании встречи школьники охотно отвечали на вопросы о том, какие виды из представленных на выставке им понравились больше всего, и даже дали интервью местному телеканалу «Угреша».

В библиотеке Дзержинского уточнили, что на выставке представлено 25 фотографий: виды мемориальных «Михайловского», «Тригорского», «Петровского» и их окрестностей, могила поэта в Святогорском монастыре. Всего же у Елены Егоровой более тысячи снимков, сделанных в псковских пушкинских местах. «Там сохранился пушкинский дух, атмосфера того времени. Побывав там, пройдя по тропинкам, которым ходил Александр Сергеевич, заходя в дома, где он жил или бывал, начинаешь лучше понимать поэта», — говорит писательница.

Елена Егорова также сообщила, что нынешняя акция — лишь часть задуманного ею проекта «Очарование Пушкиногорья»: будут и другие выставки, но уже с осенними и зимними пейзажами. А самые интересные фотографии писательница намерена опубликовать в полиграфических изданиях.