Общество

Константин Болотин обозначил главную проблему жителей дальнего Завеличья

Квартальные проезды являются одним из больных вопросов округа №11 в Пскове, сообщил депутат Псковской городской Думы Константин Болотин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Один из больных вопросов нашего округа — это квартальные проезды, но он тоже решается. Мы включаем в муниципальные контракты, мы и пытаемся через ямочный ремонт с администрацией города решать. Поэтому вопросы решаются. Конечно, задевает ситуация, когда с администрацией, с руководителями уже проговорил всё, а где-то на уровне исполнителя он застрял, буксует. Вот такие вопросы тоже очень часто бывают. И вижу, что руководитель города иногда думает, что это вопрос решен, а он где-то потерялся. Эти встречи также позволяют нам указать на недочеты, где-то недоработки их подчиненных», — рассказал Константин Болотин.

Напомним, проблемные проезды на округе располагаются по улице Коммунальной, №66, №73, №75 и №75а, а также вдоль домов №77, №81, №87 и №91 на Рижском проспекте.