Общество

Региональную памятную дату - День великой княгини Ольги - впервые отмечают в Псковской области

Поздравления псковичам с региональной памятной датой - Днем великой княгини Ольги выразил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые жители Псковской области! Сегодня мы впервые отмечаем региональную памятную дату – День памяти великой княгини Ольги, одной из величайших женщин в истории Руси, чьё имя неразрывно связано с формированием российской государственности. Именно благодаря ей Русь начала свой путь к христианству, заложив фундамент духовного возрождения и культурного развития страны. Её деятельность способствовала укреплению власти киевских князей, расширению границ государства и установлению мирных отношений с соседними народами», - сказал Александр Котов.

Он отметил особое значение личности княгини Ольги для жителей Пскова.

«Издревле она считается небесной покровительницей города, оказывая нам поддержку в трудные времена и вдохновляя на добрые дела и созидание. Под духовной защитой святой Ольги псковичи неоднократно отстаивали независимость своего Отечества. Вера и любовь помогли победить врагов и стать примером стойкости перед лицом любых испытаний. Но помимо несгибаемой силы духа фигура княгини Ольги символизирует женственность и мудрость, напоминая нам о важности сохранения традиционных ценностей и семейных устоев. Святой образ великой княгини Ольги и её небесное покровительство помогают нам идти вперёд, укреплять веру и создавать лучшее будущее во имя своей Родины и своих детей. Пусть память о святой Ольге остаётся нравственным ориентиром для нас и всех будущих поколений!» - заключил председатель.

Напомним, Псковская Лента Новостей выпустила очередной выпуск программы «Истфакт», посвященный княгине Ольге.

Самая известная псковитянка — святая равноапостольная княгиня Ольга Российская, чей день памяти отмечается 24 июля. Первая русская христианка, первый русский реформатор, мудрая правительница и дипломат — и жестокая мстительница за убиенного мужа.