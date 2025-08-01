Общество

В великолукских школах продолжают капремонт и обновляют оборудование

О готовности муниципальных образовательных учреждений города к новому учебному году рассказала исполняющая обязанности начальника городского управления образования Инна Репях на заседании Великолукской городской Думы сегодня, 1 августа. Об этом гордума Великих Лук сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Великолукская городская Дума

Капитальный ремонт с федеральным финансированием идет в школе №7, кадетской школе, детском саду №5. За счет местного бюджета в образовательных учреждениях выполнена и выполняется замена кровли и оконных блоков, обновление пищеблоков и прачечных, установка узлов учета тепловой энергии, устройство теневых навесов на детских площадках, обустройство современной площадки для ТБО, обновление систем видеонаблюдения и ограждений, текущий ремонт входных групп и замена асфальтового покрытия.

«Гарантировано обеспечение теплотехническими работами в 100% образовательных учреждений до начала отопительного сезона», - заверила Инна Репях.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» школы получили специализированное оборудование (швейные машинки, тренажеры по оказанию первой помощи, инструменты для труда и технологии). В спортивных школах №1 и №3 обновили оборудование и спортивный инвентарь: маты, старты, велосипедные запчасти.