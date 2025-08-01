Общество

Антон Мороз: Строительство новой школы в Гдове идет по графику

Строительство новой школы в Гдове идет по графику, сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Telegram-канал

Вновь побывав в Гдове, Антон Мороз проверил ход строительства новой школы. На прошлой встрече с подрядчиком были обозначены четкие ориентиры по срокам и качеству, и, по словам Антона Мороза, темп удалось нагнать.

«Работы идут по графику, заметен явный прогресс — подрядчик слышит и выполняет обязательства. Строительство таких объектов — это не просто стены, это вклад в будущее детей и всей территории», — отметил он.

Контроль со стороны властей и активная позиция жителей помогают держать фокус на результате. Антон Мороз подчеркнул, что школа в Гдове должна стать примером того, как в непростых условиях можно двигаться вперед.

«Продолжаем внимательно следить за ходом строительства», — заключил Антон Мороз.

Напомним, строительство школы в Гдове на 850 мест ведется по партийному проекту «Новая школа» и национальному проекту «Образование» в рамках реализации народной программой партии.