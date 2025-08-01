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Михаил Ведерников: Многие города и посёлки области выросли вокруг ж/д станций и узлов

Работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

«Для Псковской области железнодорожная отрасль всегда имела особое значение. Многие города и посёлки – Дно, Новосокольники, Струги Красные, Бежаницы – выросли вокруг станций и узлов», - напомнил губернатор в своем Telegram-канале.

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Более четырёх тысяч псковичей трудятся на железной дороге: машинисты и проводники, инженеры и диспетчеры, строители, обходчики путей, специалисты по безопасности.

«Работники железнодорожного транспорта продолжают славные традиции предшественников, проявивших героизм в годы Великой Отечественной войны, строивших Транссиб и БАМ, вносят неоценимый вклад в развитие транспортной системы региона и страны в целом. Желаю всем железнодорожникам крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых профессиональных свершений!» - поздравил железнодорожников Михаил Ведерников.