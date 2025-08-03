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Александр Козловский поздравил жителей Струг Красных и Бежаниц с годовщиной образования посёлков

С днём образования населённых пунктов жителей посёлков Струги Красные и Бежаницы поздравил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фотографии: глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова / «ВКонтакте»

«Бежаницы – это сердце Псковщины, край с неповторимым колоритом, славными традициями и людьми, чья искренняя любовь к родной земле делает посёлок особенным», - отметил Александр Козловский.

День поселка в Бежаницах отметили в Центральном парке. С полудня заработали аттракционы, а праздничная торговля предложила гостям широкий ассортимент товаров и угощений. Любители искусства смогли насладиться выставками мастеров декоративно-прикладного творчества на «Аллее мастеров», фотовыставкой Валерия Вишнякова «Запечатляя впечатленья» и экспозицией «Край наш партизанский» от Бежаницкого историко-культурного центра Философовых. Об этом рассказала глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Для тех, кто предпочитает активный отдых, были организованы спортивные мероприятия: футбольный турнир с участием команд из Пскова, Великих Лук, Пустошки и Бежаниц, а также соревнования по армрестлингу и настольному теннису.

Юные гости праздника смогли принять участие в мастер-классах Бежаницкой школы искусств и Центра дополнительного образования, а также попробовать себя в изготовлении текстильной куклы под руководством клуба «Душа».

Годовщину образования населённого пункта также празднуют жители посёлка Струги Красные. Однако здесь торжества в этом году отменили в связи с ликвидацией последствий недавного прошедшего урагана.

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Как отметил Александр Козловский, Струги Красные – это место с богатой историей, живописной природой и сильным духом его жителей. «Здесь переплетаются традиции и современность, а трудолюбие и гостеприимство местных жителей делают посёлок по-настоящему родным и уютным уголком Псковской земли», - написал депутат.

Жителям Бежаниц и Струг Красных Александр Козловский пожелал крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. «Пусть ваши дома будут наполнены теплом и радостью, а каждый новый день приносит только хорошие вести. Пусть ваши поселения развиваются, оставаясь такими же душевными и родными для всех, кто здесь живёт и трудится!» - заключил парламентарий.