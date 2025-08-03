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Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием

Информация, предоставляемая Псковской Лентой Новостей, вызывает полное доверие. Такое мнение озвучил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

«Безусловно, в силу профессии, каждый день у меня есть необходимость в сборе информации из разных источников и её анализе. И, конечно же, я использую информацию, которая есть в Псковской Ленте Новостей. Я пользуюсь этой информацией с абсолютным доверием, для меня это важно. Есть масса средств массовой информации, которые предоставляют разные точки зрения. Я точно знаю и я проверял, какими можно пользоваться, а какими нет. Не потому, что одни мне нравятся, а другие не нравятся. У меня должны быть источники информации, которые мне не нравятся, потому что это стимул к устранению того, что видят люди вокруг, и это очень важно», – отметил Евгений Панферов.

Он подчеркнул, что ПЛН может быть резка в высказываниях, но именно благодаря критике и находятся верные решения.

«Я могу сказать, что Псковская Лента Новостей — это источник информации, который может и по лбу дать, но это всегда корректный вариант предоставления информации, которая может мне не нравится, и это круто. Поэтому я поздравляю ПЛН с таким большим юбилеем. Я рад, что я к этому причастен, я рад, что у меня есть возможность быть приглашенным и обсудить те вопросы, которые есть. Говорить так, как ты думаешь, с той волей выражения своей точки зрения и обсуждения ее с той корректностью, с которой вы позволяете обсуждать эту информацию, а не просто обвинять друг друга в чем-либо», – добавил главврач.

Он пояснил, что обвинения – это контрпродуктивно и не способствует движению вперед.

«Обвинить — это про эмоции, а не про продуктивность. Когда нет продукта, не будет результата, не будет движения вперёд. Вы даёте возможность двигаться вперёд. Вы даёте возможность осмыслять информацию, которую я получаю как от вас, так и из других источников. И вы стимулируете к тому, чтобы я искал правильное решение. Спасибо вам и с праздником!» – заключил Евгений Панферов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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