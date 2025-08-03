Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
Мошенники под видом операторов
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Псков летние террасы
Бизнес в Великих Луках
Вакансии в «Россетях»
Баня «Гельдт» открывается 1 августа
Плюсы РКО в банке ПСБ
Лев в клетке
Сыр и сидр
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
 
 
 
ещё Общество 03.08.2025 19:260 На Северо-Западе рабочая неделя стартует аномально тёплой погодой 04.08.2025 15:340 Не будет лишним 04.08.2025 15:230 Роспотребнадзор открывает «горячую линию» для родителей к началу учебного года 04.08.2025 15:140 Вкусно и полезно: плавленый сыр как универсальный ингредиент для десертов и деликатесов 04.08.2025 14:250 Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием 04.08.2025 14:180 В Госдуму внесли проект о совместном воспитании детей после развода родителей
 
 
 
Самое популярное 30.07.2025 15:470 Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе 29.07.2025 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема 03.08.2025 14:211 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:534 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 31.07.2025 16:350 «Дикая аномалия»: в пушкиногорской деревне Бугрово выпал снег и снесло крыши
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием

04.08.2025 14:25|ПсковКомментариев: 0

Информация, предоставляемая Псковской Лентой Новостей, вызывает полное доверие. Такое мнение озвучил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

«Безусловно, в силу профессии, каждый день у меня есть необходимость в сборе информации из разных источников и её анализе. И, конечно же, я использую информацию, которая есть в Псковской Ленте Новостей. Я пользуюсь этой информацией с абсолютным доверием, для меня это важно. Есть масса средств массовой информации, которые предоставляют разные точки зрения. Я точно знаю и я проверял, какими можно пользоваться, а какими нет. Не потому, что одни мне нравятся, а другие не нравятся. У меня должны быть источники информации, которые мне не нравятся, потому что это стимул к устранению того, что видят люди вокруг, и это очень важно», – отметил Евгений Панферов.

Он подчеркнул, что ПЛН может быть резка в высказываниях, но именно благодаря критике и находятся верные решения.

«Я могу сказать, что Псковская Лента Новостей — это источник информации, который может и по лбу дать, но это всегда корректный вариант предоставления информации, которая может мне не нравится, и это круто. Поэтому я поздравляю ПЛН с таким большим юбилеем. Я рад, что я к этому причастен, я рад, что у меня есть возможность быть приглашенным и обсудить те вопросы, которые есть. Говорить так, как ты думаешь, с той волей выражения своей точки зрения и обсуждения ее с той корректностью, с которой вы позволяете обсуждать эту информацию, а не просто обвинять друг друга в чем-либо», – добавил главврач. 

Он пояснил, что обвинения – это контрпродуктивно и не способствует движению вперед.

«Обвинить — это про эмоции, а не про продуктивность. Когда нет продукта, не будет результата, не будет движения вперёд. Вы даёте возможность двигаться вперёд. Вы даёте возможность осмыслять информацию, которую я получаю как от вас, так и из других источников. И вы стимулируете к тому, чтобы я искал правильное решение. Спасибо вам и с праздником!» – заключил Евгений Панферов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также
04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

Смотрите также
04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

Смотрите также
18.06.2025 16:500 Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН

Пресс-портрет
Панферов Евгений Сергеевич главный врач Псковской областной больницы
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?
В опросе приняло участие 392 человека
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
04.08.2025, 15:500 Лучших деятелей спорта чествовали в Псковской области 04.08.2025, 15:380 Назван функционал диспетчерской службы «Горводоканала» Пскова 04.08.2025, 15:340 Не будет лишним 04.08.2025, 15:320 Дновский суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда за травму ребенка на тренировке по самбо
04.08.2025, 15:230 Роспотребнадзор открывает «горячую линию» для родителей к началу учебного года 04.08.2025, 15:200 Жители псковской деревни смогут услышать выстрелы из-за съемок фильма  04.08.2025, 15:140 Вкусно и полезно: плавленый сыр как универсальный ингредиент для десертов и деликатесов 04.08.2025, 15:010 Чемпионат России по сверхлёгкой авиации начался в Псковском районе
04.08.2025, 14:410 Преимущества Единого телефона диспетчерской назвали псковичам в «Горводоканале» 04.08.2025, 14:260 Женщина утонула в реке Великой в Опочке 04.08.2025, 14:250 Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием 04.08.2025, 14:180 В Госдуму внесли проект о совместном воспитании детей после развода родителей
04.08.2025, 14:070 Трагикомедию по пьесе Флориана Зеллера «Папа» покажут в Пскове 24 сентября 04.08.2025, 13:530 К 12-й годовщине трагической гибели отца Павла Адельгейма 04.08.2025, 13:480 Псковичи могут принять участие в поэтическом конкурсе «Россия – земля моя!» 04.08.2025, 13:290 До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 5 августа
04.08.2025, 13:230 Газопровод протяженностью 1,6 км построили в великолукской деревне Рыжаково 04.08.2025, 13:100 Инсулиновые помпы начали устанавливать в детской областной больнице в Пскове 04.08.2025, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атака беспилотников, последствия непогоды и повышение налога на самозанятых 04.08.2025, 12:560 Псковский губернатор призвал не доверять оповещающим об «атаках БПЛА» Telegram-каналам
04.08.2025, 12:460 Врезавшийся в здание в Пскове 79-летний водитель Kia получил переломы ног 04.08.2025, 12:440 Ветеран Николай Стеценко скончался в Пскове 04.08.2025, 12:430 Грозы и усиление ветра прогнозируются в Псковской области 4 августа 04.08.2025, 12:420 «Постскриптум»: Атака беспилотников, последствия непогоды и повышение налога на самозанятых 
04.08.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псков туристический? 04.08.2025, 12:260 Арт-медиация по выставке «Золотая палитра» пройдет в Пскове 9 августа 04.08.2025, 12:190 В Великих Луках продолжается благотворительная акция помощи зооприютам 04.08.2025, 12:110 Псковская теннисистка добилась успеха на международном турнире в Казахстане
04.08.2025, 11:570 Псковская область заняла 55 место среди регионов РФ по качеству дорог 04.08.2025, 11:570 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Куда звонить, если в кране нет воды? 04.08.2025, 11:541 Произведения искусства пытались незаконно ввезти в РФ через границу в Псковской области 04.08.2025, 11:450 Выставка Международного центра Рерихов откроется в Пскове 14 августа
04.08.2025, 11:410 Две хозяйственные постройки горели в Великих Луках 04.08.2025, 11:320 Территорию для «Вахты Памяти» готовят Локнянском округе 04.08.2025, 11:240 Заключительный гала-концерт для любительских взрослых хоров прошел в Пскове 04.08.2025, 11:180 Нападение на «Крокус» прошло за 14 минут
04.08.2025, 11:120 «ГорДозор»: Псков туристический? 04.08.2025, 11:110 Выходной день объявлен на многих объектах Псковского музея-заповедника 4 августа 04.08.2025, 11:030 Акцию «0% алкоголя» провели новосокольнические полицейские 04.08.2025, 10:570 «Беседка»: Куда звонить, если в кране нет воды?
04.08.2025, 10:490 СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленобласти 04.08.2025, 10:440 Сергей Вострецов: Знание русского языка при работе с людьми — необходимый минимум 04.08.2025, 10:270 Мужчина погиб при пожаре в пустошкинской деревне Вербилово 04.08.2025, 10:240 18 человек получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю
04.08.2025, 10:110 Жителей Тверской и Псковской областей задержали за незаконный перевоз граждан Украины 04.08.2025, 10:030 Псковские росгвардейцы отработали вводные задачи по задержанию преступников 04.08.2025, 09:560 В России предложен принципиально новый подход к профилактике гриппа 04.08.2025, 09:450 Треть псковичей связывают плохое самочувствие с неправильным режимом питания, отдыха и сна — опрос
04.08.2025, 09:300 Тайны Белого дома: когда начнется реставрация главной достопримечательности Усвят 04.08.2025, 09:150 Яичница с беконом опасна для сердца и сосудов - исследование 04.08.2025, 09:100 Прокуратура проводит проверку по факту столкновения автобуса с поездом в Ленобласти 04.08.2025, 09:000 В поликлиниках предложили ввести должность специалиста по грудному вскармливанию
04.08.2025, 08:400 Россияне активно жалуются на навязанные страховки по кредиткам 04.08.2025, 08:200 Два человека погибли при столкновении автобуса с поездом в Ленобласти 04.08.2025, 08:000 Движение на улицах Стахановской и Гражданской в Пскове ограничат до 8 августа 04.08.2025, 07:300 День памяти равноапостольной Марии Магдалины отмечают православные 4 августа
04.08.2025, 07:000 День одиноких работающих женщин отмечается 4 августа в мире 03.08.2025, 23:580 На трассе Псков - Остров водитель автобуса совершил небезопасный манёвр 03.08.2025, 22:440 Российские киберспортсмены победили в международном чемпионате по CS2 03.08.2025, 22:000 Новый порт для белорусских грузов будет построен в Мурманской области
03.08.2025, 21:370 Пропавшего мужчину в полосатой майке продолжают искать в Псковском районе 03.08.2025, 21:150 Скорость на участке трассы Р-23 «Псков» ограничат 4 августа для скоса травы 03.08.2025, 20:550 «Настоящий арбузный карнавал»: в Пскове прошел 167-й старт «5 вёрст» 03.08.2025, 20:300 ФССП планирует ограничить должников в возможности получать разрешение на оружие
03.08.2025, 20:060 Александр Козловский поздравил жителей Струг Красных и Бежаниц с годовщиной образования посёлков 03.08.2025, 19:461 Борщевик скосили вблизи главной конюшни усадьбы Строгановых в Порховском округе 03.08.2025, 19:260 На Северо-Западе рабочая неделя стартует аномально тёплой погодой 03.08.2025, 19:060 Профсоюзы присоединились к празднованию 124-летия основания Новосокольников
03.08.2025, 18:460 На Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка 03.08.2025, 18:260 Infiniti «догнал» Audi у пешеходного перехода в Пскове 03.08.2025, 18:110 Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» состоялся в Палкинском районе 03.08.2025, 17:510 Участники краеведческой прогулки по горе Соколихе научились делать фумигаторы из пижмы
03.08.2025, 17:310 Псковичи в составе сборной ФСИН стали чемпионами РФ по футболу на Кубке общества «Динамо» 03.08.2025, 17:111 Эстония начала устанавливать новые заграждения на границе с Россией 03.08.2025, 16:510 В Госдуме заявили о возможных ограничениях на алкомаркеты в жилых районах 03.08.2025, 16:310 30-градусную жару прогнозируют в Псковской области 4 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru