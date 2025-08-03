Общество

Сергей Вострецов: Тысячи подростков трудоустроились этим летом

Этим летом тысячи подростков по всей России получили возможность временного трудоустройства благодаря поддержке региональных властей, образовательных учреждений и профсоюзных организаций, в том числе объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, сообщается в Telegram-канале главы объединения Сергея Вострецова. Молодые люди впервые в жизни ощутили себя частью трудового коллектива, получив не только первую заработную плату, но и первый ценный опыт профессионального становления.

Фото: Сергей Вострецов/ Telegarm-канал

Ребята трудятся в библиотеках, детских лагерях, участвуют в деятельности трудовых отрядов, занимаются благоустройством территорий, помогают в организации культурных мероприятий, а также поддерживают работу учреждений социальной сферы. Это не просто подработка — это возможность сделать осознанный шаг к будущей профессии и понять ценность труда.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул важность этого движения:

«Для подростка первый трудовой опыт — это не только способ заработать на свои нужды, но и школа ответственности, пунктуальности, коммуникации. СОЦПРОФ активно поддерживает программы временного трудоустройства молодёжи, потому что они формируют трудовую культуру с самого начала. Мы внимательно следим за тем, чтобы юные работники получали легальную занятость, были официально оформлены, знали свои права и были защищены законом. Это и есть задача профсоюзов — быть рядом с человеком с первого рабочего дня. Мы считаем, что каждый подросток, начавший работать летом, сделал шаг к осознанному выбору своего профессионального пути и получил понимание, что труд — это достойно, важно и перспективно».

Такая практика укрепляет связь между образованием и трудом, а также способствует формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Профсоюзы СОЦПРОФ, в свою очередь, играют ключевую роль в обеспечении справедливых условий труда для молодежи и создании системы наставничества, уточнил глава объединения.

СОЦПРОФ продолжит работу над расширением программ поддержки временного трудоустройства школьников и студентов, убежденный в том, что именно через труд человек раскрывает свои сильные стороны, учится взаимодействовать с обществом и строит уверенное будущее.