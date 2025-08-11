Псковcкая обл.
Общество

Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам

11.08.2025 12:27|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей является площадкой, где могут выступить все политические силы, заявил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов.

«Я с ПЛН знаком с самого начала, когда была еще бегущая строка, был маленький информационный портал, который вырос сегодня в серьезную массовую информационную систему. Сегодня вещает и радио, создаются видео. На этой площадке дают возможность выступить всем политическим силам, проводятся круглые столы и другие политические программы, есть возможность выступить в прямом эфире и высказать свою позицию. Вот за это огромное спасибо ПЛН», – сказал Игорь Романов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
