Общество

Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам

Псковская Лента Новостей является площадкой, где могут выступить все политические силы, заявил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов.

«Я с ПЛН знаком с самого начала, когда была еще бегущая строка, был маленький информационный портал, который вырос сегодня в серьезную массовую информационную систему. Сегодня вещает и радио, создаются видео. На этой площадке дают возможность выступить всем политическим силам, проводятся круглые столы и другие политические программы, есть возможность выступить в прямом эфире и высказать свою позицию. Вот за это огромное спасибо ПЛН», – сказал Игорь Романов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

