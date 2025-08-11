Общество

Псковская область и Гудаутский район Абхазии подпишут соглашение о побратимских отношениях

В рамках визита делегации Псковской области в Абхазию будет подписано соглашение о побратимских отношениях с Гудаутским районом, сообщили в кабинете министров Республики Абхазия.

Фото: кабинет министров Республики Абхазия

В Абхазии с рабочим визитом находится делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Сегодня состоялась встреча премьер-министра Владимира Делба и губернатора Михаила Ведерникова. Во встрече приняли участие члены делегации из Псковской области, а также члены правительства Абхазии.

Смотрите также Делегация Псковской области во главе с губернатором работает в Республике Абхазия

Владимир Делба приветствовал гостей и отметил, что визит насыщенный, предстоит обсудить комплекс вопросов взаимодействия.

«Основные важные вопросы направлены на двусторонние взаимодействия в социальной, культурной, духовно-нравственной и гуманитарной сферах», - сказал премьер-министр.

Губернатор Псковской области поблагодарил за гостеприимство и искреннюю заинтересованность к конструктивному диалогу и взаимодействию.

«Мои коллеги приезжали буквально недавно, они обсудили основные возможные точки взаимодействия, и сегодня можно уже предметно обсудить темы, которые включим в план совместной работы. Мы с удовольствием, как договаривались, пришлём бизнес-миссию в Республику Абхазию. Предлагаем также абхазским предпринимателям приехать в Псковскую область», - сказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Военно-исторический музей-заповедник Псковской области и Государственный музей боевой славы имени В. Г. Ардзинба заключили соглашение о сотрудничестве.