Псковская область и Гудаутский район Абхазии подпишут соглашение о побратимских отношениях

В рамках визита делегации Псковской области в Абхазию будет подписано соглашение о побратимских отношениях с Гудаутским районом, сообщили в кабинете министров Республики Абхазия.
Фото: кабинет министров Республики Абхазия
В Абхазии с рабочим визитом находится делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Сегодня состоялась встреча премьер-министра Владимира Делба и губернатора Михаила Ведерникова. Во встрече приняли участие члены делегации из Псковской области, а также члены правительства Абхазии.
Владимир Делба приветствовал гостей и отметил, что визит насыщенный, предстоит обсудить комплекс вопросов взаимодействия.
Губернатор Псковской области поблагодарил за гостеприимство и искреннюю заинтересованность к конструктивному диалогу и взаимодействию.
Ранее сообщалось, что Военно-исторический музей-заповедник Псковской области и Государственный музей боевой славы имени В. Г. Ардзинба заключили соглашение о сотрудничестве.