Общество

День в истории ПЛН. 19 августа

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 19 августа в разные годы.

2004 год. Псковские нейрохирурги провели операцию по удалению из мозга ребенка 15 инородных тел

Уникальную операцию осуществили псковские нейрохирурги, удалив из мозга мальчика 15 инородных тел в виде разрубленных гвоздей. Такая новость появилась на ресурсах Псковской Ленты Новостей 19 августа 2004 года.

Трагедия произошла еще в середине июля. Учащийся 3-го класса из Куньинского района Коля Баширов собственноручно соорудил взрывной заряд, набитый гвоздями. Взорвавшись в руках мальчика, заряд с гвоздями угодил ему прямо в лицо, разрушил глазное яблоко и пробил череп, буквально нашпиговав металлом всю левую половину мозга.

По словам медиков, такие травмы несовместимы с жизнью, однако мальчик чудом остался жив.

«В Псковской областной больнице ему была сделана операция. После того, как офтальмолог удалил глаз, врачи сделали трепанацию черепа и, используя магнит, попытались вынуть из мозга все инородные предметы. При этом им пришлось фактически удалить четверть поврежденного мозга, в котором уже начались воспалительные процессы. В целом операция прошла без осложнений, но о прогнозе сейчас говорить рано. По оценкам врачей, состояние больного крайне тяжелое. Кроме того, в мозгу ребенка остались еще гвозди, так что, возможно, придется делать дополнительные операции. Если мальчик и выживет, то останется инвалидом», - говорилось в материале.

2009 год. Прокуратура настаивает на аресте главы администрации сельской волости Псковского района, уличенной в получении взятки

19 августа 2009 года прокуратура настаивала на аресте главы администрации сельского поселения «Выставская волость» Псковского района Марии Орловой, уличенной в получении взятки.

1 августа женщине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления), и решением районного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но вышестоящей инстанцией она была отменена.

Ранее сообщалось, что глава администрации сельской волости Псковского района получала взятки за незаконную прописку граждан. В ходе проведенных оперативниками УБЭП УВД по Псковской области оперативно-розыскных мероприятия информация подтвердилась. Глава администрации сельской волости была задержана с поличным при получении взятки за незаконную регистрацию граждан на территории волости. Проводилась дальнейшая проверка, выяснялось, был ли данный случай взяточничества единственным. Отметим, что размер взятки составил 11 000 рублей.

В конечном итоге Мария Орлова была осуждена на 5 лет условно.

2015 год. Псковский областной суд приговорил обвиняемого в шпионаже Эстона Кохвера к 15 годам лишения свободы

Псковский областной суд признал обвиняемого в шпионаже и других преступлениях сотрудника полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и к штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщал корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания суда 19 августа 2015 года.

Напомним, 5 сентября 2014 года ФСБ России задержала на эстонско-российской границе сотрудника Южного отделения Департамента полиции безопасности МВД Эстонии Эстона Кохвера с оружием и большой суммой денег. На следующий день в Москве суд дал санкцию на его арест по обвинению в шпионаже. Позже ему были предъявлены новые обвинения - в контрабанде оружия, его незаконном ношении, нелегальном пересечении государственной границы России.

2016 год. В новом кинотеатре Пскова стартуют первые сеансы

Привычный для нас сегодня кинотеатр «Мираж» распахнул свои двери для зрителей 19 августа 2016 года.

«В четырех залах из семи сегодня будут преимущественно показывать японо-американский мультфильм "Тайная жизнь домашних животных". Кроме того, в афише псковского кинотеатра - американский фантастический боевик "Отряд самоубийц", британский триллер "Афера под прикрытием", российский триллер на тему метро "Диггеры", американский фильм "Парни со стволами" (в аннотации значится, что это и драма, и комедия) и американская криминальная драма "Любой ценой"», - писала Псковская Лента Новостей.

2017 год. Под Псковом стартовали съемки комедии «Холоп» с Иваном Охлобыстиным

19 августа 2017 года под Псковом начали снимать комедийную картину «Холоп», в которой сыграет известный российский артист Иван Охлобыстин.

Актеру перевоплощался в ученого-психолога.

Съемки полнометражной ленты проходили в специально созданных декорациях XIX века, рассказали представители кинокомпании Yellow, Black and White Films. Организаторы «объездили много музеев русского зодчества», выбрав в результате наиболее «яркий и интересный вариант», отметил режиссер Клим Шипенко.

Сюжет картины рассказывал о том, как молодой человек из состоятельной семьи заигрался в красивую жизнь. Чтобы направить сына на путь исправления, его богатый отец совместно со своим приятелем-психологом пытается воссоздать атмосферу России позапрошлого века на территории заброшенной деревни.

В результате молодой человек, попав в подстроенное ДТП, внезапно переносится в прошлое. Однако в действительности он оказывается в самом центре необычного психологического эксперимента - обеспеченного Григория превращают в холопа Гришку. Теперь ему предстоит проживать в хлеву.

Премьера фильма состоялась в 2019 году.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.