Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
День картофельного поля
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
 
 
 
ещё Общество 19.08.2025 15:350 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы? 19.08.2025 17:170 Опекунов для выдренка Барни ищет псковское подворье «Птичий дворик» 19.08.2025 17:020 Студенты ПсковГУ из Индии исполнили песню «Матушка земля». ВИДЕО 19.08.2025 16:550 День в истории ПЛН. 19 августа 19.08.2025 16:440 Технологии в движении: «Ростелеком» показал драйв и эмоции гонки «Горячие головы» 19.08.2025 16:420 Праздничные мероприятия пройдут в Псковской области в честь Дня российского флага
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:444 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 19 августа

19.08.2025 16:55|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 19 августа в разные годы.

 

2004 год. Псковские нейрохирурги провели операцию по удалению из мозга ребенка 15 инородных тел

Уникальную операцию осуществили псковские нейрохирурги, удалив из мозга мальчика 15 инородных тел в виде разрубленных гвоздей. Такая новость появилась на ресурсах Псковской Ленты Новостей 19 августа 2004 года. 

Трагедия произошла еще в середине июля. Учащийся 3-го класса из Куньинского района Коля Баширов собственноручно соорудил взрывной заряд, набитый гвоздями. Взорвавшись в руках мальчика, заряд с гвоздями угодил ему прямо в лицо, разрушил глазное яблоко и пробил череп, буквально нашпиговав металлом всю левую половину мозга.

По словам медиков, такие травмы несовместимы с жизнью, однако мальчик чудом остался жив.

«В Псковской областной больнице ему была сделана операция. После того, как офтальмолог удалил глаз, врачи сделали трепанацию черепа и, используя магнит, попытались вынуть из мозга все инородные предметы. При этом им пришлось фактически удалить четверть поврежденного мозга, в котором уже начались воспалительные процессы. В целом операция прошла без осложнений, но о прогнозе сейчас говорить рано. По оценкам врачей, состояние больного крайне тяжелое. Кроме того, в мозгу ребенка остались еще гвозди, так что, возможно, придется делать дополнительные операции. Если мальчик и выживет, то останется инвалидом», - говорилось в материале.

2009 год. Прокуратура настаивает на аресте главы администрации сельской волости Псковского района, уличенной в получении взятки

19 августа 2009 года прокуратура настаивала на аресте главы администрации сельского поселения «Выставская волость» Псковского района Марии Орловой, уличенной в получении взятки.

1 августа женщине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления), и решением районного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но вышестоящей инстанцией она была отменена.

Ранее сообщалось, что глава администрации сельской волости Псковского района получала взятки за незаконную прописку граждан. В ходе проведенных оперативниками УБЭП УВД по Псковской области оперативно-розыскных мероприятия информация подтвердилась. Глава администрации сельской волости была задержана с поличным при получении взятки за незаконную регистрацию граждан на территории волости. Проводилась дальнейшая проверка, выяснялось, был ли данный случай взяточничества единственным. Отметим, что размер взятки составил 11 000 рублей.

В конечном итоге Мария Орлова была осуждена на 5 лет условно. 

2015 год. Псковский областной суд приговорил обвиняемого в шпионаже Эстона Кохвера к 15 годам лишения свободы

Псковский областной суд признал обвиняемого в шпионаже и других преступлениях сотрудника полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и к штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщал корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания суда 19 августа 2015 года. 

Напомним, 5 сентября 2014 года ФСБ России задержала на эстонско-российской границе сотрудника Южного отделения Департамента полиции безопасности МВД Эстонии Эстона Кохвера с оружием и большой суммой денег. На следующий день в Москве суд дал санкцию на его арест по обвинению в шпионаже. Позже ему были предъявлены новые обвинения - в контрабанде оружия, его незаконном ношении, нелегальном пересечении государственной границы России. 

2016 год. В новом кинотеатре Пскова стартуют первые сеансы

Привычный для нас сегодня кинотеатр «Мираж» распахнул свои двери для зрителей 19 августа 2016 года.

«В четырех залах из семи сегодня будут преимущественно показывать японо-американский мультфильм "Тайная жизнь домашних животных". Кроме того, в афише псковского кинотеатра - американский фантастический боевик "Отряд самоубийц", британский триллер "Афера под прикрытием", российский триллер на тему метро "Диггеры", американский фильм "Парни со стволами" (в аннотации значится, что это и драма, и комедия) и американская криминальная драма "Любой ценой"», - писала Псковская Лента Новостей.

2017 год. Под Псковом стартовали съемки комедии «Холоп» с Иваном Охлобыстиным

19 августа 2017 года под Псковом начали снимать комедийную картину «Холоп», в которой сыграет известный российский артист Иван Охлобыстин.

Актеру перевоплощался в ученого-психолога.

Съемки полнометражной ленты проходили в специально созданных декорациях XIX века, рассказали представители кинокомпании Yellow, Black and White Films. Организаторы «объездили много музеев русского зодчества», выбрав в результате наиболее «яркий и интересный вариант», отметил режиссер Клим Шипенко.

Сюжет картины рассказывал о том, как молодой человек из состоятельной семьи заигрался в красивую жизнь. Чтобы направить сына на путь исправления, его богатый отец совместно со своим приятелем-психологом пытается воссоздать атмосферу России позапрошлого века на территории заброшенной деревни.

В результате молодой человек, попав в подстроенное ДТП, внезапно переносится в прошлое. Однако в действительности он оказывается в самом центре необычного психологического эксперимента - обеспеченного Григория превращают в холопа Гришку. Теперь ему предстоит проживать в хлеву.

Премьера фильма состоялась в 2019 году.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 72 человека
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
19.08.2025, 17:210 Водитель «Газели» сбил велосипедиста на улице Яна Райниса в Пскове 19.08.2025, 17:170 Опекунов для выдренка Барни ищет псковское подворье «Птичий дворик» 19.08.2025, 17:030 Две автомашины получили повреждения во время касательного столкновения на круговом перекрестке в Пскове 19.08.2025, 17:020 Студенты ПсковГУ из Индии исполнили песню «Матушка земля». ВИДЕО
19.08.2025, 16:550 День в истории ПЛН. 19 августа 19.08.2025, 16:460 В Пскове петербуржца приговорили к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков 19.08.2025, 16:440 Технологии в движении: «Ростелеком» показал драйв и эмоции гонки «Горячие головы» 19.08.2025, 16:420 Праздничные мероприятия пройдут в Псковской области в честь Дня российского флага
19.08.2025, 16:350 Полиция проверяет информацию о проживании лошади в квартире псковичей 19.08.2025, 16:320 На портале Госуслуг заработает новый сервис «Волонтеры на участке» 19.08.2025, 16:240 Новорожденного с пороком сердца удалось спасти благодаря действиям псковских медиков 19.08.2025, 16:220 Александр Козловский: Маркетплейсы и офлайн-магазины должны торговать на равных
19.08.2025, 16:120 Приставы помогли псковичу получить от конкурента компенсацию за незаконное использование товарного знака 19.08.2025, 16:030 Прощай, мини-пицца! 19.08.2025, 16:020 Михаил Ведерников и Андрей Царев обсудили развитие системы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью 19.08.2025, 15:520 Зачем в Псковской области ввели режим ЧС для сельского хозяйства, ответил Николай Романов
19.08.2025, 15:420 Завершением Дня города Великие Луки станет ночное свечение аэростатов 19.08.2025, 15:350 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы? 19.08.2025, 15:270 Химикаты вывозят с разворованного склада пестицидов в Локнянском округе 19.08.2025, 15:250 Министр сельского хозяйства Псковской области: Мы не ожидаем хорошей урожайности
19.08.2025, 15:160 Последний тур сезона в Вечашу и Любенск объявил псковский музей 19.08.2025, 15:060 В российских школах появится новый предмет и сократится число контрольных 19.08.2025, 15:050 Судьей Арбитражного суда Псковской области назначен Антон Тимаев 19.08.2025, 15:000 Закупочная цена псковского картофеля составила 12 рублей за килограмм
19.08.2025, 14:560 Подполье с нечистью 19.08.2025, 14:510 Псковские отделения «Деловой России» и ЦБ заключили соглашение о сотрудничестве 19.08.2025, 14:450 Есть повод поплакать: собираем ребенка в школу 19.08.2025, 14:330 Стоит опасаться вспыхнувшей в Прибалтике Африканской чумы свиней – Николай Романов
19.08.2025, 14:320 Двоих рыбаков в Печорах лишили лодки и улова за использование сетей 19.08.2025, 14:230 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова 19.08.2025, 14:130 Около 60 молодых специалистов ждут на работу в псковских учреждениях образования 19.08.2025, 14:090 Псковский губернатор завел канал в новом мессенджере Max
19.08.2025, 14:040 «Разговоры о важном» в детских садах начнут проводить с сентября 19.08.2025, 13:590 Полиция Великих Лук разыскивает женщину по снимкам с камеры наблюдения 19.08.2025, 13:540 Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба» 19.08.2025, 13:540 Жители псковской деревни Писковичи заявили, что соседи завели в квартире лошадь
19.08.2025, 13:440 Сексолог рассказала, зачем к ней приходят псковичи и приводят детей 19.08.2025, 13:351 Платить будем больше 19.08.2025, 13:260 Этот год можно назвать позитивным в плане подготовки к 1 сентября – Геннадий Иойлев 19.08.2025, 13:230 Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады
19.08.2025, 13:170 В День памяти протоиерея Николая Гурьянова запустят дополнительный рейс до острова имени Залита 19.08.2025, 13:070 Сергей Вострецов: Пенсия — это не «пособие по старости», а заработанное право 19.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? 19.08.2025, 12:500 Два псковских образовательных учреждения еще не успели пройти приемку
19.08.2025, 12:400 До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 20 августа 19.08.2025, 12:300 Профсоюзы приглашают псковичей на день села Середка 19.08.2025, 12:290 В «Михайловское» прибыли экспонаты для уникального выставочного проекта «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» 19.08.2025, 12:260 Завтрак отличника: каша может быть вкусной
19.08.2025, 12:210 Женщину осудили за кражу 45 000 рублей в одном из псковских кинотеатров 19.08.2025, 12:200 Праздничное богослужение прошло в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря 19.08.2025, 12:100 В следственном изоляторе города Пскова состоялось таинство крещения 19.08.2025, 12:020 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025»
19.08.2025, 11:530 Работу по сохранению не вошедших в список ЮНЕСКО псковских памятников ведут совместно с пользователями объектов 19.08.2025, 11:410 В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом 19.08.2025, 11:330 «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? 19.08.2025, 11:240 Подозреваемого в краже алкоголя задержали росгвардейцы в Великих Луках
19.08.2025, 11:140 Обязательную самооценку прошли более чем 80% псковских средств размещения 19.08.2025, 11:000 «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025» 19.08.2025, 10:490 Почти каждый четвёртый пскович не уверен, что сможет найти работу осенью — опрос  19.08.2025, 10:370 В Псковской области пройдет четвертый фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион»
19.08.2025, 10:250 Два объекта в Псковской области предложили включить в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО 19.08.2025, 10:120 Хозпостройка горела в псковской деревне Амосово 19.08.2025, 10:000 На улице Свердлова в Пскове установили знаки одностороннего движения 19.08.2025, 09:500 Каждый второй пскович против ограничений звонков в популярных мессенджерах — опрос 
19.08.2025, 09:400 Билайн во втором квартале 2025 года зафиксировал рост по всем ключевым метрикам 19.08.2025, 09:340 Два строения сгорели на Октябрьском проспекте в Великих Луках 19.08.2025, 09:170 Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство 19.08.2025, 09:000 Выдача ипотеки на постройку жилья упала почти в пять раз
19.08.2025, 08:400 Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр 19.08.2025, 08:230 В России выявили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников 19.08.2025, 08:010 Названа стоимость набора канцелярии в школу в этом году 19.08.2025, 07:300 Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог
19.08.2025, 07:000 Яблочный Спас отмечают 19 августа 18.08.2025, 23:410 Два человека пострадали в столкновении с опрокидыванием на улице Советской Армии в Пскове 18.08.2025, 22:460 Стала известна причина тройного ДТП на улице Чудской в Пскове с участием автобуса 18.08.2025, 22:000 Два водителя пострадали в ДТП в деревне Аничково Великолукского района
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru