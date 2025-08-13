Общество

Подрядчик нарушает сроки работ в Центре дополнительного образования Локнянского округа

Подрядчик нарушает сроки ремонтных работ в Центре дополнительного образования Локнянского округа. С ним планируют вести претензионную работу, чтобы ситуацию удалось исправить в кратчайшие сроки. Об этом сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

Фото: Иван Белугин/ Telegram-канал

«Сегодня побывал в Центре дополнительного образования — лично оценил, как идёт реализация инициативного проекта. К сожалению уже понятно, что подрядчик отстаёт от графика и нарушает сроки. Работы ведутся, но темпы явно недостаточные, а это всего лишь косметический ремонт. Такой подход недопустим», - отметил он.

Иван Белугин рассказал, что деньги на проект выделены, задачи поставлены, поэтому необходимо довести дело до конца, чтобы ребята получили обновлённые помещения вовремя.

Параллельно в других образовательных учреждениях округа идёт активная подготовка к новому учебному году: обновляются классы и кабинеты, благоустраиваются территории.