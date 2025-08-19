Общество

Фотофакт: На улице Некрасова в Пскове продолжается спил деревьев

На улице Некрасова в Пскове продолжается спил деревьев, сейчас работы идут вблизи Псковской областной филармонии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, ранее деревья спилили вблизи здания правительства Псковской области.

Как пояснял глава Пскова Борис Елкин, деревья на улице Некрасова представляли опасность для горожан.

В Пскове меняют асфальт вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года.

В связи с ремонтом на улице Некрасова до 15 сентября ввели одностороннее движение.