Общество

Александр Котов: Российский триколор символизирует силу и достоинство великой державы

Жителей Псковской области с Днём государственного флага Российской Федерации от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил спикер регионального парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Российский триколор символизирует силу и достоинство великой многонациональной державы. Белый, синий и красный цвета олицетворяют мир, веру и мужество, которые веками помогали народу России преодолевать испытания и строить светлое будущее. Под этими цветами страна прошла славный путь побед, сохраняя свободу и независимость, создавая величественную историю, полную героизма и любви к Родине», - отметил Александр Котов.

Российский флаг – не просто официальный символ государства, это ещё и те эмоции, которые каждый испытывает, глядя на развевающийся трёхцветный стяг: глубокая духовная связь с Отечеством, гордость за свою страну, стремление внести личный вклад в её развитие и процветание, продолжил спикер парламента.

«Пусть наш флаг служит источником вдохновения и силы, помогает укрепить мир и единство ради будущего родной земли», - заключил Александр Котов.