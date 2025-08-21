Александр Котов: Российский триколор символизирует силу и достоинство великой державы

Жителей Псковской области с Днём государственного флага Российской Федерации от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил спикер регионального парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Российский флаг – не просто официальный символ государства, это ещё и те эмоции, которые каждый испытывает, глядя на развевающийся трёхцветный стяг: глубокая духовная связь с Отечеством, гордость за свою страну, стремление внести личный вклад в её развитие и процветание, продолжил спикер парламента.
«Пусть наш флаг служит источником вдохновения и силы, помогает укрепить мир и единство ради будущего родной земли», - заключил Александр Котов.