Общество

Александр Козловский: Пусть наш флаг всегда развевается в мирном небе

Жителей Псковской области с Днём государственного флага Российской Федерации поздравил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

«С Днем государственного флага Российской Федерации, друзья! Наш главный символ, наша гордость – российский триколор – главное напоминание о том, что мы живем в сильной и независимой стране с богатейшей историей и культурой. Пусть наш флаг всегда развевается в мирном небе свободной, независимой, сильной и процветающей России! С праздником!» - пишет Александр Козловский.

Напомним, что в Великих Луках сегодня прошёл подъем аэростатов с российским триколором.