Град размером с грецкий орех выпал в Выборгском районе Ленобласти

Град размером с грецкий орех выпал 22 августа в Выборгском районе, сообщили в Telegram-канале Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Фотографии: ВАРМСУ / Telegram

«В Ленинградской области прошла репетиция зимы. Огромный град размером с грецкий орех выпал сегодня в Выборгском районе», - рассказали в ВАРМСУ.

Ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова рассказывала, что в Псковской области до конца этой недели и в первую половину следующей ожидается сохранение прохладной погоды.

Как сообщает метеоцентр «Фобос», в субботу и воскресенье на Северо-Западе страны по-прежнему будет кружить североатлантический циклон, так что выходные пройдут под аккомпанемент ливневых дождей. Облака помешают солнцу прогревать воздух, и температурный режим в регионе будет вполне сентябрьским: днём до +13…+18 градусов.