Общество

«Дневной дозор»: Достаточно ли хорошо украшен город Псков?

26.08.2025 15:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Достаточно ли хорошо украшен город Псков?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Весной, в начале летнего сезона, к Новому году и другим торжественным событиям Псков принимает еще более привлекательный, праздничный вид, что радует жителей областного центра и гостей нашего города. Впрочем, украшения на городских улицах появляются не только к красным датам календаря. Ежегодно в Пскове мы видим новые цветники, клумбы, малые архитектурные формы и вазоны с растениями. У любителей красивых фото популярна пешеходная улица Пушкина, украшенная световым потолком, или поющий фонтан в парке на Четырех углах. Активно идет в областной столице и обновление зеленых насаждений, вместо старых и больных деревьев появляются новые, молодые, зеленые саженцы, которые тоже преображают внешний облик нашего города в лучшую сторону. Но и в вопросах украшения Пскова общественность традиционно делится на две категории, кому-то эти убранства приходятся по душе, а кто-то считает, что украшается только исторический центр города, а окраины - нет.

Достаточно ли хорошо украшен наш город? Хватает ли ему клумб, вазонов с цветами, зеленых насаждений и малых архитектурных форм? Действительно ли окраины уступают в украшении историческому центру? Что об этом думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор». 

По словам главного режиссера Дома офицеров Пскова, депутата Псковской городской Думы Анны Дмитриевой, ей очень нравится, как украшен наш город, и она перечислила те «черты лица» областной столицы, которые, по ее мнению, придают оригинальность и красоту, а также рассказала, что лично ей не очень приходится по душе.

«Потрясающая клумба на площади Героев-десантников: и по набору растений, и по дизайну. Всевозможные интересные украшения в нашем городе, очаровательные Барсики. Это придаёт нам некую харизматичность. Творческий подход тоже имеет место быть. Очень нравятся всевозможные кованые конструкции, которые появились и появляются со временем в нашем городе. Но что мне лично не нравится, это непонятно, кем исполненные картины на боках нашего центрального моста, в исторической части города. Я считаю, что лики святых людей небрежно выполнены – это не есть хорошо».
Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков свою коллегу по цеху поддерживает, ему нравится, как украшен наш город. Но, по словам опытного депутата, красоты много не бывает, хочется, чтобы Псков становился еще лучше. Григорий Стороненков замечает, что украшений в историческом центре города намного больше, чем в спальных районах и на окраине, но, на его взгляд, это абсолютно естественно, ведь центр города — это место привлечения туристов, а к благоустройству спальных районов подход нужен несколько иной.

«Процесс украшения бесконечен, и хорошо, что у нас с каждым годом появляется всё больше благоустроенных скверов и парков. Мы движемся в верном направлении. Хотелось бы сразу и всё, но такое невозможно, так что лучше последовательные движения, чем стояние на месте. В окраинах тоже нужно делать островки, куда люди могли бы прийти и отдохнуть, потому что это спальные районы, и люди, соответственно, в выходной день должны иметь возможность выйти и где-то погулять. Спальные районы тоже должны быть благоустроены для отдыха и украшены. Этот процесс идёт, но достаточно медленно».

Известный псковский архитектор Владимир Васильев убежден, что нет предела совершенству, всегда найдется то, что можно улучшить в декоре городских улиц. Главное, чтобы этим занимались специалисты, считает Владимир Васильев.

«В принципе всегда можно найти, что улучшить и что усовершенствовать. Важно, чтобы этим занимались специалисты. По благоустройству хотелось бы, чтобы это не был набор разовых акций и мероприятий: появились деньги и что-то там закупили. Нужно, чтобы была единая программа, в соответствии с которой происходит время от времени или замена, или дополнение каких-то элементов. А чего остро не хватает в нашем городе, на мой взгляд, это освещения, особенно в скверах, парках и на окраинах города. С этим большая проблема. Украшать есть смысл перед праздником. И перед праздниками город украшается вполне нарядно».

Коллега Владимира Васильева - архитектор Владимир Шуляковский убежден, что в декоре городских улиц должна прослеживаться историческая принадлежность к нашему региону. Важно также, чтобы не только в центре, но и в спальных районах города тоже появлялись бы новые рекреационные локации, вроде парка на Четырех углах.

«Поскольку наш город исторический и самая большая его ценность – это исторический центр, то хотелось бы видеть в центре города более продуманный формат благоустройства, индивидуальные вещи, которые соотносились бы с историей города. Например, у нас были Ганзейские дни, но после них ничего не осталось, а мог быть знак в виде ганзейского корабля, который соединял бы все ганзейские города. Что касается не исторического центра, других районов, несомненно, большая удача – это сквер на Четырёх углах, где появился замечательный фонтан и устраиваются выставки. Это пример того, как из абсолютно никакого пространства получилась такая замечательная вещь».

По мнению члена экспертного совета Российского экологического движения Сергея Елизарова, зеленых насаждений в городе недостаточно, кроме того, в некоторых локациях нарушено сортовое соседство насаждений. Сергею Елизарову хотелось бы, чтобы в городских «интерьерах» было как можно больше живых цветов.

«Деревьев в городе однозначно не хватает, особенно в свете последних событий. Надо хотя бы сажать там, где их уже вырубили. А в плане клумб, они в праздники, конечно, присутствуют, но всегда хочется, чтобы глаз радовался. Побольше живых цветов в горшках, особенно вдоль проспектов. Стихийные высадки больше портят, чем украшают. Например, аккуратно высаженная ель или липа, а затем большой промежуток из-за того, что вырубили и не посадили, и далее посажены деревья другого сорта. А так в региональном центре быть не должно. Но если выбирать между периодическим украшением города, живыми цветами и растениями, я предпочел бы высадки на постоянной основе именно саженцев и, конечно, с последующим уходом за ними».

Экс-генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» Михаил Шараев отмечает усердный труд местных властей по озеленению и украшению нашего города. В то же время он видит ряд недочетов, которые требуют устранения.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

«Я думаю, что за последние годы сделаны большие сдвиги по развитию зелёных зон. Появились новые хорошие объекты. Сделана зона на территории парка Строителей, которую давно просили, и парк на Леона Поземского. Достаточно много объектов выполнено, и это продолжается. Что касается цветочного оформления, то ничего плохого сказать нельзя. Совсем плохо дело с деревьями. Всё, что сажается – это какая-то псевдоэкономия».

По итогам сегодняшнего опроса некоторые наши собеседники замечают нехватку живых зеленых украшений на улицах нашего города: клумб, вазонов с цветами и молодых деревьев. Часть наших собеседников обращает внимание на то, что украшения исторического центра города и спальных районов отличаются. Правда, признают они, на это есть объективные причины - разный ритм жизни центра и спальных районов. Центр — для привлечения туристов, а спальные районы для тихой и размеренной жизни псковичей. Так или иначе, многие наши эксперты отметили усилия городских властей по благоустройству города, благодаря чему ежегодно Псков становится все красивее.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 37 человек
Лента новостей
