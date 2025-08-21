«Дневной дозор»: Достаточно ли хорошо украшен город Псков?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Достаточно ли хорошо украшен город Псков?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Весной, в начале летнего сезона, к Новому году и другим торжественным событиям Псков принимает еще более привлекательный, праздничный вид, что радует жителей областного центра и гостей нашего города. Впрочем, украшения на городских улицах появляются не только к красным датам календаря. Ежегодно в Пскове мы видим новые цветники, клумбы, малые архитектурные формы и вазоны с растениями. У любителей красивых фото популярна пешеходная улица Пушкина, украшенная световым потолком, или поющий фонтан в парке на Четырех углах. Активно идет в областной столице и обновление зеленых насаждений, вместо старых и больных деревьев появляются новые, молодые, зеленые саженцы, которые тоже преображают внешний облик нашего города в лучшую сторону. Но и в вопросах украшения Пскова общественность традиционно делится на две категории, кому-то эти убранства приходятся по душе, а кто-то считает, что украшается только исторический центр города, а окраины - нет.
Достаточно ли хорошо украшен наш город? Хватает ли ему клумб, вазонов с цветами, зеленых насаждений и малых архитектурных форм? Действительно ли окраины уступают в украшении историческому центру? Что об этом думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».
По словам главного режиссера Дома офицеров Пскова, депутата Псковской городской Думы Анны Дмитриевой, ей очень нравится, как украшен наш город, и она перечислила те «черты лица» областной столицы, которые, по ее мнению, придают оригинальность и красоту, а также рассказала, что лично ей не очень приходится по душе.
Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков свою коллегу по цеху поддерживает, ему нравится, как украшен наш город. Но, по словам опытного депутата, красоты много не бывает, хочется, чтобы Псков становился еще лучше. Григорий Стороненков замечает, что украшений в историческом центре города намного больше, чем в спальных районах и на окраине, но, на его взгляд, это абсолютно естественно, ведь центр города — это место привлечения туристов, а к благоустройству спальных районов подход нужен несколько иной.
Известный псковский архитектор Владимир Васильев убежден, что нет предела совершенству, всегда найдется то, что можно улучшить в декоре городских улиц. Главное, чтобы этим занимались специалисты, считает Владимир Васильев.
Коллега Владимира Васильева - архитектор Владимир Шуляковский убежден, что в декоре городских улиц должна прослеживаться историческая принадлежность к нашему региону. Важно также, чтобы не только в центре, но и в спальных районах города тоже появлялись бы новые рекреационные локации, вроде парка на Четырех углах.
По мнению члена экспертного совета Российского экологического движения Сергея Елизарова, зеленых насаждений в городе недостаточно, кроме того, в некоторых локациях нарушено сортовое соседство насаждений. Сергею Елизарову хотелось бы, чтобы в городских «интерьерах» было как можно больше живых цветов.
Экс-генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» Михаил Шараев отмечает усердный труд местных властей по озеленению и украшению нашего города. В то же время он видит ряд недочетов, которые требуют устранения.
Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»
По итогам сегодняшнего опроса некоторые наши собеседники замечают нехватку живых зеленых украшений на улицах нашего города: клумб, вазонов с цветами и молодых деревьев. Часть наших собеседников обращает внимание на то, что украшения исторического центра города и спальных районов отличаются. Правда, признают они, на это есть объективные причины - разный ритм жизни центра и спальных районов. Центр — для привлечения туристов, а спальные районы для тихой и размеренной жизни псковичей. Так или иначе, многие наши эксперты отметили усилия городских властей по благоустройству города, благодаря чему ежегодно Псков становится все красивее.
Александра Братчикова