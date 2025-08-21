Общество

Псковские росгвардейцы присоединились к акции «Собери ребёнка в школу»

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в традиционной благотворительной акции «Собери ребёнка в школу», приуроченной к началу нового учебного года, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фотография: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы передали школьникам — подопечным общественной организации инвалидов города Пскова — канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, тетради и другие необходимые учебные материалы. В управлении отметили, что благодаря этому дети смогут с комфортом начать новый учебный год и успешно осваивать образовательную программу.

Правоохранители поздравили ребят с наступающим Днём знаний, пожелали им успехов в учёбе, интересных открытий и уверенности в своих силах.