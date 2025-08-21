Александр Котов провёл установочную встречу с участником программы «Герои земли Псковской» Андреем Ключко

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, наставник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Александр Котов провёл установочную встречу со своим подопечным – ветераном боевых действий, кавалером ордена Мужества, сотрудником центра «Воин» Андреем Ключко. Участники встречи обсудили способы взаимодействия в паре «наставник - наставляемый» и определили цели совместной работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Александр Котов предложил Андрею Ключко погрузиться в работу законодательного органа и познакомиться с законотворческим процессом «от начала до конца»: с момента поступления законопроекта в областное Собрание до его рассмотрения на пленарном заседании.
Андрей Ключко поблагодарил Александра Котова за возможность совершенствовать свои знания под началом такого «опытного политика». «Хочется быть полезным нашему региону. И я рад, что могу оказаться частью команды, которая работает на благо нашей области. Понятно, что все решения, которые принимаются на региональном уровне, – это работа не одного человека. В единстве наша сила», - подчеркнул участник программы «Герои земли Псковской».
В завершение встречи стороны обменялись контактами. «Предлагаю быть на постоянной связи. По любой теме готов общаться: может быть нужно что-то подсказать или в процессе обучения появятся дополнительные вопросы. В режиме онлайн можете мне звонить, и я всегда откликнусь», - заверил Александр Котов.
Добавим, что Андрей Ключко посвятил военной службе 30 лет, участвовал в специальной военной операции. В этом году прошёл отбор в региональную кадровую программу «Герои земли Псковской» и в настоящий момент готовится к обучению, первый образовательный модуль которого пройдёт с 8 по 19 сентября.