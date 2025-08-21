Общество

Александр Котов провёл установочную встречу с участником программы «Герои земли Псковской» Андреем Ключко

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, наставник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Александр Котов провёл установочную встречу со своим подопечным – ветераном боевых действий, кавалером ордена Мужества, сотрудником центра «Воин» Андреем Ключко. Участники встречи обсудили способы взаимодействия в паре «наставник - наставляемый» и определили цели совместной работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Александр Котов предложил Андрею Ключко погрузиться в работу законодательного органа и познакомиться с законотворческим процессом «от начала до конца»: с момента поступления законопроекта в областное Собрание до его рассмотрения на пленарном заседании.

«Сессия – это заключительный этап, когда депутаты голосуют за подготовленные и отработанные законопроекты, а после принятия Собрание направляет их на подпись губернатору. Этому предшествует целый процесс: документ вносит в парламент автор законодательной инициативы, затем он поступает в комитеты по направлениям, в прокуратуру и Счётную палату. Всё шлифуется на подготовительном этапе. Чтобы иметь глубокое представление о том, как работает законодательный орган, предлагаю вам поучаствовать в заседаниях комитетов и в работе сессии, а также побывать на совещаниях, приёмах граждан и встречах с избирателями», - озвучил план действий спикер.

Андрей Ключко поблагодарил Александра Котова за возможность совершенствовать свои знания под началом такого «опытного политика». «Хочется быть полезным нашему региону. И я рад, что могу оказаться частью команды, которая работает на благо нашей области. Понятно, что все решения, которые принимаются на региональном уровне, – это работа не одного человека. В единстве наша сила», - подчеркнул участник программы «Герои земли Псковской».

В завершение встречи стороны обменялись контактами. «Предлагаю быть на постоянной связи. По любой теме готов общаться: может быть нужно что-то подсказать или в процессе обучения появятся дополнительные вопросы. В режиме онлайн можете мне звонить, и я всегда откликнусь», - заверил Александр Котов.

Добавим, что Андрей Ключко посвятил военной службе 30 лет, участвовал в специальной военной операции. В этом году прошёл отбор в региональную кадровую программу «Герои земли Псковской» и в настоящий момент готовится к обучению, первый образовательный модуль которого пройдёт с 8 по 19 сентября.