Михаил Ведерников поздравил работников ветеринарной службы с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравил работников ветеринарной службы губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Ваша работа – пример самоотдачи, доброты и настоящей любви к животным. Вы помогаете владельцам домашних питомцев, нашим фермерам и руководителям хозяйств, обеспечиваете продовольственную безопасность и способствуете развитию агропромышленного комплекса», - отметил губернатор.

По его словам, правительство области продолжает работать над развитием и укреплением материально-технической базы госветслужбы.

«Мы проводим ремонты в зданиях ветстанций, приобретаем спецавтомобили и новое современное оборудование для оказания ветеринарных услуг. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов! Спасибо за ваш нелегкий и важный труд!» - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, День ветеринарного работника, отмечаемый ежегодно 31 августа, появился в России в 2011 году с благословения Русской православной церкви и сначала назывался Православный день ветеринара.