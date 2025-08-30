Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Псков летние террасы
выгодные условия кредитования бизнеса
ПЛН 25 лет
Театральный ужин
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
День картофельного поля
развивающие секции для детей
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Чем трактор лучше ламборджини
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 30.08.2025 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было 31.08.2025 13:400 Михаил Ведерников поздравил работников ветеринарной службы с профессиональным праздником 31.08.2025 13:070 Фестиваль «Безопасный город» проходит в Пскове 31.08.2025 13:000 Первый урожай рыжиков собрали в Новоржевском районе. ФОТО 31.08.2025 12:400 Учения по недопущению прорыва диверсионных групп провели в Печорском округе 31.08.2025 12:000 На 98-м году жизни скончалась почетный гражданин Новоржевского района Галина Бережкова
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 24.08.2025 09:2012 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников поздравил работников ветеринарной службы с профессиональным праздником

31.08.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

С профессиональным праздником поздравил работников ветеринарной службы губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Ваша работа – пример самоотдачи, доброты и настоящей любви к животным. Вы помогаете владельцам домашних питомцев, нашим фермерам и руководителям хозяйств, обеспечиваете продовольственную безопасность и способствуете развитию агропромышленного комплекса», - отметил губернатор.

По его словам, правительство области продолжает работать над развитием и укреплением материально-технической базы госветслужбы.

 

«Мы проводим ремонты в зданиях ветстанций, приобретаем спецавтомобили и новое современное оборудование для оказания ветеринарных услуг. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов! Спасибо за ваш нелегкий и важный труд!» - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, День ветеринарного работника, отмечаемый ежегодно 31 августа, появился в России в 2011 году с благословения Русской православной церкви и сначала назывался Православный день ветеринара.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 108 человек
31.08.2025, 13:400 Михаил Ведерников поздравил работников ветеринарной службы с профессиональным праздником 31.08.2025, 13:200 Проректор Псково-Печерской Духовной семинарии принял участие в видеоподкасте 31.08.2025, 13:070 Фестиваль «Безопасный город» проходит в Пскове 31.08.2025, 13:000 Первый урожай рыжиков собрали в Новоржевском районе. ФОТО
31.08.2025, 12:560 Два легковых автомобиля столкнулись в Крестах в Пскове 31.08.2025, 12:400 Учения по недопущению прорыва диверсионных групп провели в Печорском округе 31.08.2025, 12:200 Номинация «Моноспектакль» появится на фестивале театрального искусства 31.08.2025, 12:000 На 98-м году жизни скончалась почетный гражданин Новоржевского района Галина Бережкова
31.08.2025, 11:400 Гриб ежовик нашла псковичка под Изборском 31.08.2025, 11:200 Жители Псковской области потеряли почти шесть миллионов рублей из-за мошенников 31.08.2025, 11:000 Плановые отключения электроэнергии пройдут в первую неделю сентября в в Островском районе 31.08.2025, 10:400 Мошенники втягивают подростков в финансовую пирамиду через «прослушивание музыки»
31.08.2025, 10:200 Роспотребнадзор разъяснил порядок действия гарантийных сроков на сезонную обувь 31.08.2025, 10:000 День шахтера празднуют 31 августа 31.08.2025, 09:400 УФСИН России по Псковской области отметило 81-ю годовщину со дня образования 31.08.2025, 09:200 Теплые полы установят в церкви Николы со Усохи в Пскове
31.08.2025, 09:000 День ветеринарного работника России отмечают 31 августа 30.08.2025, 22:000 Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах 30.08.2025, 21:400 Сиделку могут осудить на 5 лет за кражу драгоценностей у пенсионерки 30.08.2025, 21:200 Памятный крест на Талабских островах повторно сломан
30.08.2025, 21:002 Сбившего перебегающего на красный свет пешехода псковича будут судить 30.08.2025, 20:580 До +25 и грозы ожидаются в Псковской области 31 августа 30.08.2025, 20:400 Мероприятие «Корабль знаний» для школьников прошло на пассажирском судне «Иния» 30.08.2025, 20:200 Пскович отомстил отцу за старые обиды, избив его гантелью
30.08.2025, 20:000 Фотофакт: Восемь аистов на одном дереве запечатлели в Дедовичском районе 30.08.2025, 19:400 «Стихирник 3.0» состоялся в Музее романа «Два капитана» в Пскове 30.08.2025, 19:200 Россотрудничество договаривается об открытии Русских домов в Мали и Алжире 30.08.2025, 19:000 Ученые заметили опасную область на Солнце, развернувшуюся в сторону Земли
30.08.2025, 18:450 Два автомобиля столкнулись с грузовиком возле стругокрасненской деревни Мараморочка 30.08.2025, 18:400 Nissan и Renault столкнулись на Сиреневом бульваре в Пскове 30.08.2025, 18:200 Стали известны мероприятия псковского музея в День знаний 30.08.2025, 18:000 Фотофакт: Паук-оса в псковском садоводстве
30.08.2025, 17:400 Аварийный участок теплотрассы меняют в Локне 30.08.2025, 17:200 Секреты безопасного клева напомнили псковичам в МЧС 30.08.2025, 17:000 Россельхознадзор ввел карантин в Пыталовском и Красногородском округах из-за сорняка повилики 30.08.2025, 16:401 Фотофакт: Бензиновое пятно заметили на реке Великой в Пскове
30.08.2025, 16:200 Реконструкцию псковского аэропорта могут перенести на более ранний срок 30.08.2025, 16:000 Псковские приставы провели для праздник для детей новосокольнической деревни Насва 30.08.2025, 15:400 «Три Спаса» отпраздновали в Пушкинском Заповеднике. ФОТО 30.08.2025, 15:200 В Пскове состоялась лекция цикла «Технологическая перспектива»
30.08.2025, 15:000 Владимир Якушев: Модернизированные школы становятся точками роста для населенных пунктов в регионах 30.08.2025, 14:400 Северная война между Россией и Швецией началась 325 лет назад в этот день 30.08.2025, 14:200 Тревел-блогеры посетили завод «Титан-Полимер» 30.08.2025, 14:000 Занятие по паркуру провели для псковских детей-сирот
30.08.2025, 13:400 Комсомольский переулок в Пскове перекроют для проведения линейки 1 сентября 30.08.2025, 13:200 Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.08.2025, 13:000 Ожидание и реальность 30.08.2025, 12:400 Выявлены связанные с болезнью Альцгеймера сбои в работе иммунитета кишечника
30.08.2025, 12:200 Псковские парламентарии выразили соболезнования в связи с кончиной экс-советника зампредседателя Собрания 30.08.2025, 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было 30.08.2025, 12:000 Специальный 171-й старт «5 верст» состоялся в Пскове на набережной 30.08.2025, 11:400 Митрополит Матфей встретился с участниками православного молодежного лагеря «Трилучье»
30.08.2025, 11:200 Снижение уровня подростковой преступности наблюдается в Псковской области 30.08.2025, 11:000 Профсоюзы СОЦПРОФ: наставничество должно сопровождаться реальными гарантиями и достойной оплатой 30.08.2025, 10:400 Александр Козловский: Программу «Профессионалитет» необходимо делать доступной для каждого колледжа 30.08.2025, 10:200 Полосу движения перекроют на улице Крупской в Пскове с 1 сентября
30.08.2025, 10:000 Плановые отключения электричества произойдут в Локнянском округе 30.08.2025, 09:400 Схема движения изменится на улице Кузнецкой в Пскове до 5 сентября 30.08.2025, 09:300 Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.08.2025, 09:200 Губернаторский симфонический оркестр и солисты Мариинки выступили на фестивале «Музыка на воде» в Пскове
30.08.2025, 09:000 День дальнобойщика в России отмечается в России 30 августа 29.08.2025, 22:000 Спрос на печатную литературу остается высоким, заявила маркетолог 29.08.2025, 21:420 Выставка из «Михайловского» в Псковской областной библиотеке будет работать на месяц дольше, чем планировалось 29.08.2025, 21:200 Грозы ожидаются в Псковской области вечером 29 августа
29.08.2025, 21:000 Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  29.08.2025, 20:450 Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  29.08.2025, 20:420 День в истории ПЛН. 29 августа 29.08.2025, 20:370 В 2025 году Минобороны удалось оптимизировать расходы
29.08.2025, 20:300 Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  29.08.2025, 20:210 Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской 29.08.2025, 20:080 В ГД внесли законопроект о перечне военных, имеющих внеочередное право на жилье 29.08.2025, 19:570 Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области 
29.08.2025, 19:440 Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается 29.08.2025, 19:410 Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино 29.08.2025, 19:330 Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  29.08.2025, 19:300 В России могут разрешить использовать наркотики для тренировки собак-ищеек
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru