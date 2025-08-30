Общество

В обновленной школе №13 в Пскове прозвучал первый звонок. ФОТО

В недавно отремонтированной псковской школе №13 прозвучал первый звонок 1 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Ремонт в школе провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На него было выделено 114 млн 740 тысяч рублей. Строительная готовность объекта – 100%. Выполнены отделочные работы (штукатурка), устройство стяжки, окраска стен, облицовка керамической плиткой пола в коридоре.

Кроме того, выполнены работы по облицовке стен и пола, монтаж подвесного потолка и многое другое.

Также приобретено оборудование на сумму 9,05 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Напомним, 1 сентября по всей стране проходят первые звонки и начинается новый учебный год.