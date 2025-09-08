Общество

«Дневной дозор»: Появилась ли у людей уверенность в завтрашнем дне?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Появилась ли у людей уверенность в завтрашнем дне?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В предыдущем выпуске программы «Дневной дозор» в поисках ответа на вопрос: «Почему многие россияне хотели бы жить при социализме?» мы выяснили, что одна из причин такой ностальгии по СССР — уверенность в завтрашнем дне, которую ощущали граждане СССР в его доперестроечный период. С этим во многом можно согласиться, в Советском Союзе граждане довольно четко представляли свои перспективы и могли планировать жизнь на годы вперед. Да, перспективы эти зачастую были скромными, по сравнению с пресловутой «американской мечтой», но, по крайней мере, людям было чётко понятно, что их ждёт завтра и послезавтра. Школа, институт, гарантированная работа, бесплатное образование и здравоохранение. И в целом небольшой, но стабильный достаток. Четкое представление о том, когда подойдет очередь на квартиру и когда удастся накопить на ковер и телевизор. Вот эта уверенность в завтрашнем дне и окрашивает в ностальгические тона период позднего социализма, при этом присущие ему недостатки, в воспоминаниях старшего поколения, ничто в сравнении с предсказуемостью будущего.

Уже многие десятилетия россияне живут при капитализме, в состоянии перманентного хаоса, который, в общем-то, несмотря на официальную пропаганду, все равно существует. Особенно это ощущается в последние годы. Смена политических курсов, ковид, СВО, разворот во внешней политике с Запада на Восток, непопулярные реформы — все это не создаёт у людей образа понятного будущего. Горизонт планирования у большинства граждан за последнее время сократился сначала до года, потом до полугода, а иногда и до нескольких недель. Мы живём в состоянии неопределённости. Что будет с рублем, что будет с ценами на товары первой необходимости, договорятся ли Трамп с Путиным и, вдобавок ко всему, что будет с ценами на нефть?

Но актуальные данные социологического исследования, проведенного в августе, показывают совершенно другую картину. По их данным, две трети опрошенных россиян (66%) ощущают уверенность в завтрашнем дне. Данный показатель сегодня находится на максимальных значениях с мая 2022 года. Не ощущает уверенности в завтрашнем дне только треть опрошенных. Чаще других чувствуют уверенность в завтрашнем дне молодёжь до 24 лет (84%).

Можно ли доверять результатам таких опросов и исследований? У общества сформировалось большое недоверие к официальной социологии. Есть государственные социологические службы, которые дают одну картину. Есть негосударственные компании, занимающиеся исследованиями общественного мнения, которые дают противоположную картину. Поэтому, в общем, ориентироваться в этих цифрах довольно сложно, и стоит ли им верить — вопрос открытый.

Можно ли доверять данным социологического опроса, которые утверждают, что две трети россиян с уверенностью смотрят в будущее? Какова ситуация в нашем регионе, действительно ли двое из трех псковичей могут планировать будущее на долгосрочный срок, и оно их не пугает? Или результаты опроса отражают скорее мнение москвичей и жителей других регионов-доноров? Если да, то какие основания есть для такого социального оптимизма? Что по данному вопросу думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

По мнению экс-губернатора Псковской области, бывшего депутата Госдумы Евгения Михайлова, на данный момент в нашей стране не происходит ничего такого, что могло бы поколебать уверенность граждан в завтрашнем дне. Да, в экономике наблюдаются некоторые проблемы, да, мобильный интернет глушат, специальная военная операция продолжается, но забрезжила перспектива ее завершения. Поэтому, по мнению Евгения Михайлова, результаты социологического исследования вполне могут отражать реальную картину общественных настроений.

«Эти данные нужно проверять, но в целом можно предположить, что они адекватные. Несмотря на все проблемы, включая специальную военную операцию, особых бедствий в повседневной жизни нет. Конечно, есть сложности: то мобильный интернет отключат, то ещё что-то происходит. В экономике есть проблемы, но обыденная жизнь сохраняется. Учитывая, что ситуация сложная, но всё же имеет тренд к завершению, у людей есть надежда. Люди всегда склонны к оптимизму, поэтому, возможно, эти данные верны. Но нужно проверять. Сейчас социология в России излишне заорганизована, и это может повлиять на её результаты».

Историк, преподаватель и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман считает, что подобные опросы показывают не точные данные, а, скорее, «среднюю температуру по больнице». Как минимум потому, что в них не учитывается процент тех респондентов, которые от голосования воздержались. Есть категория людей, у которых уверенность в завтрашнем дне, возможно, и присутствует, но это далеко не две трети граждан страны.

«Вопрос о том, что это уверенность в стабильности, да, она существует и имеет ряд оснований, но мне кажется, что это не равно уверенности в позитивных изменениях. Это уверенность именно в сегодняшней стабильности, которая часто порождается средствами массовой информации, так как сегодня потребление в большей степени идет официальной информации, которая активно продвигает эту стабильность. Оппозиционная и критическая информация редко поступает большинству населения, поэтому за эти годы это сработало. Кроме того, для определенной категории населения качество жизни выросло, и мы понимаем, почему: это в первую очередь военные и так далее. Снизилась безработица, потому что люди пошли служить. Это оказало большое влияние на отношение к перспективам и стабильности. В заключение хочется сказать, что это и в принципе позиция патриотической оппозиции россиян, которые уверены, что в любых ситуациях наша страна лучшая и она стабильна. Еще хотелось бы, чтобы те люди, которые об этих цифрах говорят, называли еще и процент тех, кто отказывается участвовать в подобного рода опросах, потому что иногда этот процент тоже очень говорящий».

Психолог Румия Калинина считает, что объяснить такую массовую уверенность граждан нашей страны в завтрашнем дне, даже с учетом того, что происходит в России и за ее пределами, можно. Люди не могут длительное время находиться в состоянии стресса, психика адаптируется к такому состоянию, и человеку уже не кажется, что все плохо. По словам Румии Калининой, есть и еще две причины, которые этой уверенности способствуют.

«С точки зрения логики, это действительно так. Человек не может долго находиться в стрессе или состоянии постоянного дискомфорта. Со временем он адаптируется к трудной ситуации, и она уже не кажется ему такой страшной. Это общая тенденция нашей психики. Второй момент связан с личным опытом. Люди продолжают работать, получать зарплату и заниматься своими делами. Если говорить о среднестатистическом обывателе, то его жизнь вряд ли сильно изменилась в худшую сторону. Конечно, есть семьи бойцов СВО, особенно те, которые потеряли своих близких. Они воспринимают происходящее по-другому. С точки зрения большинства людей, кажется, что ничего страшного не происходит. Это также обсуждается в обществе: почему, если посмотреть на нашу жизнь, не создаётся впечатление, что страна борется с врагом? Ведь продолжаются вечеринки, празднования, люди тратят деньги на развлечения. В новостях даже вырос спрос на люксовый отдых в Египте и на Мальдивах. Третий момент — это пропаганда и то, как нам преподносят ситуацию в официальных СМИ. Они говорят, что всё в порядке, всё будет хорошо. Эти сообщения повторяются регулярно и не противоречат повседневным наблюдениям людей. Поэтому многим кажется, что всё не так плохо и ситуация под контролем».

Член Общественной палаты Российской Федерации от Псковского региона, руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова считает, что у псковичей есть все причины для уверенности в завтрашнем дне, ведь и проблем с трудоустройством у них нет, и государство нуждающимся гражданам оказывает всяческую поддержку.

«Я не могу говорить за всех псковичей, но для меня уверенность в завтрашнем дне важна. Прежде всего, это работа и возможность трудоустроиться, чтобы иметь стабильный доход. Для семьи это также важно. Например, возможность отдать ребенка в детский сад или школу, а в будущем помочь ему поступить в учебное заведение. В Пскове строится много новых детских садов и школ, а также реконструируются старые. Уверенность в завтрашнем дне складывается из многих факторов. Каждый человек может по-разному оценивать свою уверенность, но я считаю, что в Пскове есть возможности для трудоустройства и получения выплат, как федеральных, так и региональных. Поэтому я думаю, что есть основания говорить о стабильности в регионе».

Председатель комитета по молодежной политике Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов и руководитель Молодежного кадрового центра Пскова Максим Ермолин считает, что многие жители нашего региона не уверены в завтрашнем дне, а живут сегодняшним. По его мнению, во многом это связано с трудностями с трудоустройством: если у человека нет цели, то и уверенности в завтрашнем дне не будет.

«Можно сказать, что многие из молодежи поставили себе цель и знают, что завтра их ждет. Завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, даже через года. Но я вижу, что есть немало людей, которые не уверены в завтрашнем дне. Они живут сегодняшним днем, и это говорит о том, что все есть для того, чтобы молодежь могла себя пробовать, только они не знают, куда идти. Это не связано с недостатком информации, так как ее много. У молодежи есть интернет, телефон, компьютер. Они могут узнать, где найти работу или получить бесплатное образование. Все зависит от желания и самого молодого человека. Ему нужно понять, чего он хочет, и тогда он найдет путь решения своей проблемы. Как только он ее найдет, например, в вопросе работы, он будет уверен в завтрашнем дне».

Известный российский политолог Игорь Минтусов считает, что опросы и социологические исследования зачастую лукавят — они передают сиюминутные ощущения людей. Но если случится атака БПЛА на центральную часть какого-либо города, эта уверенность у респондентов резко сойдет на нет. Он назвал причины, по которым некоторые люди могут чувствовать уверенность в завтрашнем дне, но, по мнению Игоря Минтусова, у большинства граждан фобии все еще присутствуют.

«Средства массовой информации показывают, что у российских вооруженных сил сейчас есть стратегическое преимущество на фронте СВО. Они медленно, но уверенно продвигаются вперед. Это первый повод для некоторого оптимизма тех людей, которые наблюдают и которые как-либо связаны с СВО. Вторая причина — экономическая. Формально она связана с уменьшением ключевой ставки ЦБ. В начале июня ставку опустили до 20%, а в конце июля — до 18%. Ожидается, что она станет ещё ниже. Это тоже дало некоторую экономическую стабильность, хоть и невидимую для обычного человека, который не играет на бирже. Но для предпринимателей, малого и среднего бизнеса это положительная история. Летом всегда хорошее настроение и ожидания, поэтому тенденция есть. Но я бы не стал преувеличивать её стратегическое значение, потому что фобии остаются на прежнем уровне. Любой внешний повод может вызвать их проявление. Под поводом, я имею в виду факт, как например дроны, которые долетают, но могут быть и другие определенные факты, которые настроение могут изменить».

Социальная стабильность и возможность четко представлять себе перспективы завтрашнего дня, планировать свою жизнь на долгосрочный период являются важным индикатором, лакмусовой бумажкой, которая показывает истинную «температуру» настроений в обществе. Понимание того, что же на самом деле творится в головах у людей, — важнейший элемент работы власти с обществом. Люди, облеченные властью, принимающие решения, должны делать это, внимательно изучив ситуацию, общественные настроения по тому или иному вопросу, а не просто верить пропагандистским реляциям. Вот и многие наши сегодняшние собеседники не спешат верить социологическим исследованиям и опросам, так как, по их мнению, они показывают неполную, а иногда и недостоверную информацию. В то же время среди экспертов сегодняшнего «Дневного дозора» есть и те, кто убежден — данные социсследования довольно точно отражают общественные настроения в стране, две трети россиян — завзятые оптимисты, уверенно смотрящие в будущее.

Александра Братчикова