«Дневной дозор»: Появилась ли у людей уверенность в завтрашнем дне?

В предыдущем выпуске программы «Дневной дозор» в поисках ответа на вопрос: «Почему многие россияне хотели бы жить при социализме?» мы выяснили, что одна из причин такой ностальгии по СССР — уверенность в завтрашнем дне, которую ощущали граждане СССР в его доперестроечный период. С этим во многом можно согласиться, в Советском Союзе граждане довольно четко представляли свои перспективы и могли планировать жизнь на годы вперед. Да, перспективы эти зачастую были скромными, по сравнению с пресловутой «американской мечтой», но, по крайней мере, людям было чётко понятно, что их ждёт завтра и послезавтра. Школа, институт, гарантированная работа, бесплатное образование и здравоохранение. И в целом небольшой, но стабильный достаток. Четкое представление о том, когда подойдет очередь на квартиру и когда удастся накопить на ковер и телевизор. Вот эта уверенность в завтрашнем дне и окрашивает в ностальгические тона период позднего социализма, при этом присущие ему недостатки, в воспоминаниях старшего поколения, ничто в сравнении с предсказуемостью будущего.
Уже многие десятилетия россияне живут при капитализме, в состоянии перманентного хаоса, который, в общем-то, несмотря на официальную пропаганду, все равно существует. Особенно это ощущается в последние годы. Смена политических курсов, ковид, СВО, разворот во внешней политике с Запада на Восток, непопулярные реформы — все это не создаёт у людей образа понятного будущего. Горизонт планирования у большинства граждан за последнее время сократился сначала до года, потом до полугода, а иногда и до нескольких недель. Мы живём в состоянии неопределённости. Что будет с рублем, что будет с ценами на товары первой необходимости, договорятся ли Трамп с Путиным и, вдобавок ко всему, что будет с ценами на нефть?
Но актуальные данные социологического исследования, проведенного в августе, показывают совершенно другую картину. По их данным, две трети опрошенных россиян (66%) ощущают уверенность в завтрашнем дне. Данный показатель сегодня находится на максимальных значениях с мая 2022 года. Не ощущает уверенности в завтрашнем дне только треть опрошенных. Чаще других чувствуют уверенность в завтрашнем дне молодёжь до 24 лет (84%).
Можно ли доверять результатам таких опросов и исследований? У общества сформировалось большое недоверие к официальной социологии. Есть государственные социологические службы, которые дают одну картину. Есть негосударственные компании, занимающиеся исследованиями общественного мнения, которые дают противоположную картину. Поэтому, в общем, ориентироваться в этих цифрах довольно сложно, и стоит ли им верить — вопрос открытый.
Можно ли доверять данным социологического опроса, которые утверждают, что две трети россиян с уверенностью смотрят в будущее? Какова ситуация в нашем регионе, действительно ли двое из трех псковичей могут планировать будущее на долгосрочный срок, и оно их не пугает? Или результаты опроса отражают скорее мнение москвичей и жителей других регионов-доноров? Если да, то какие основания есть для такого социального оптимизма? Что по данному вопросу думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».
По мнению экс-губернатора Псковской области, бывшего депутата Госдумы Евгения Михайлова, на данный момент в нашей стране не происходит ничего такого, что могло бы поколебать уверенность граждан в завтрашнем дне. Да, в экономике наблюдаются некоторые проблемы, да, мобильный интернет глушат, специальная военная операция продолжается, но забрезжила перспектива ее завершения. Поэтому, по мнению Евгения Михайлова, результаты социологического исследования вполне могут отражать реальную картину общественных настроений.
Историк, преподаватель и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман считает, что подобные опросы показывают не точные данные, а, скорее, «среднюю температуру по больнице». Как минимум потому, что в них не учитывается процент тех респондентов, которые от голосования воздержались. Есть категория людей, у которых уверенность в завтрашнем дне, возможно, и присутствует, но это далеко не две трети граждан страны.
Психолог Румия Калинина считает, что объяснить такую массовую уверенность граждан нашей страны в завтрашнем дне, даже с учетом того, что происходит в России и за ее пределами, можно. Люди не могут длительное время находиться в состоянии стресса, психика адаптируется к такому состоянию, и человеку уже не кажется, что все плохо. По словам Румии Калининой, есть и еще две причины, которые этой уверенности способствуют.
Член Общественной палаты Российской Федерации от Псковского региона, руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова считает, что у псковичей есть все причины для уверенности в завтрашнем дне, ведь и проблем с трудоустройством у них нет, и государство нуждающимся гражданам оказывает всяческую поддержку.
Председатель комитета по молодежной политике Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов и руководитель Молодежного кадрового центра Пскова Максим Ермолин считает, что многие жители нашего региона не уверены в завтрашнем дне, а живут сегодняшним. По его мнению, во многом это связано с трудностями с трудоустройством: если у человека нет цели, то и уверенности в завтрашнем дне не будет.
Известный российский политолог Игорь Минтусов считает, что опросы и социологические исследования зачастую лукавят — они передают сиюминутные ощущения людей. Но если случится атака БПЛА на центральную часть какого-либо города, эта уверенность у респондентов резко сойдет на нет. Он назвал причины, по которым некоторые люди могут чувствовать уверенность в завтрашнем дне, но, по мнению Игоря Минтусова, у большинства граждан фобии все еще присутствуют.
Социальная стабильность и возможность четко представлять себе перспективы завтрашнего дня, планировать свою жизнь на долгосрочный период являются важным индикатором, лакмусовой бумажкой, которая показывает истинную «температуру» настроений в обществе. Понимание того, что же на самом деле творится в головах у людей, — важнейший элемент работы власти с обществом. Люди, облеченные властью, принимающие решения, должны делать это, внимательно изучив ситуацию, общественные настроения по тому или иному вопросу, а не просто верить пропагандистским реляциям. Вот и многие наши сегодняшние собеседники не спешат верить социологическим исследованиям и опросам, так как, по их мнению, они показывают неполную, а иногда и недостоверную информацию. В то же время среди экспертов сегодняшнего «Дневного дозора» есть и те, кто убежден — данные социсследования довольно точно отражают общественные настроения в стране, две трети россиян — завзятые оптимисты, уверенно смотрящие в будущее.
