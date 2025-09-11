Общество

Себежский район лидирует по показателю иммунизации детей против гриппа

Среди лидеров кампании по иммунизации детей против гриппа выделяется Себежский район – 51,5% от общего плана, следом идут Пустошкинский район с показателем 36,8% и Новоржевский – 35,14%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По данным на 10 сентября, с начала кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области всего было привито 29 533 человека. Общий охват населения вакцинацией составил 5,1%.

Взрослое население быстрее прививают в Псковском районе – 14,65% от общего плана по иммунизации, а также в Дновском - 14,59% и Куньинском – 13,51%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что наиболее надежным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация.

Эффективность вакцины от гриппа несравненно выше всех неспецифических медицинских препаратов: она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Профилактическая вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет у трудоспособного населения снизить заболеваемость гриппом.

Вакцинация рекомендована всем группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Следует помнить, что для создания поствакцинального иммунитета организму нужно 2-3 недели. Противопоказаний к вакцинации немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку.